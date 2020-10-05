تسير مؤسسة «مواشي» بخطوات سريعة من خلال الانتشار المدروس والتوسع في توزيع اللحوم لجميع مدن المملكة، وأوضح منصور حسن على المالكي أن مؤسسة «مواشي» لن تتوقف عن استيراد وتصدير المواشي والتي تأسست عام 2010، وتسعى المؤسسة حالياً في تغطية المنطقة الجنوبية عن طريق فتح سلسلة من محلات اللحوم، تراوح بين 7 إلى 12 فرعاً، وتتجه المؤسسة إلى نقلة نوعية عن طريق التطورات والتوسعات والتحول إلى شركة قابضة، وتفتخر المؤسسة بأن هيكلها الوظيفي بالكامل من أبناء الوطن.

وتعمل أيضا الشركة على إرضاء جميع متطلبات العملاء والسوق، حيث إنها تستورد المواشي من جميع دول العالم الاشهر في مجال المواشي وبأفضل المعايير.

ومن أهداف المؤسسة، اكتساب أكبر قدر ممكن من أسواق المملكة من (القطاع الحكومي - والقطاع الخاص وإعطاء فرص العمل للشباب السعودي، المندوبين المتعاونين)، وتقوم المؤسسة بعمل مزاد كل يوم جمعة بمدينة أبو عريش للمواشي بجميع أنواعها.