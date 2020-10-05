تواصل «أكوا باور»، الشركة السعودية الرائدة عالمياً في قطاع تطوير وبناء وتشغيل محطات تحلية المياه وتوليد الكهرباء، استقبال ابتكارات الشباب السعودي وأفكارهم في مجال الطاقة والمياه، عبر الموقع الإلكتروني لمبادرة «طاقتك بطاقتك»، والتي أطلقتها الشركة أخيرا بهدف دعم وتمكين الجيل المقبل من المبتكرين السعوديين في المملكة، لإطلاق أفكارهم الخلاقة القادرة على صنع الفارق وتحويلها إلى واقع ملموس، من خلال توفير منصة فريدة من نوعها لاحتضان أفكارهم المبتكرة في قطاع إنتاج الكهرباء وتحلية للمياه، كونهما شريان الحياة لمسيرة النمو المستدامة في المملكة، وتستمر المبادرة في استقبال المشاركات لموعد أقصاه 14 أكتوبر المقبل.

وتتضمن المنصة برنامج حاضنة تدريبية يسهم في تطوير الأفكار الفائزة من خلال برنامج تدريبي وتوجيهي مخصص يوفره ويقوده خبراء «أكوا باور» وبدعم من «المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء»، مبادرة «أكوا باور» الرئيسية في مجال التدريب المهني والتقني للمواطنين السعوديين بالمملكة العربية السعودية، وسيتم اختيار أفضل ثلاث من بين تسع مشاركات بالقائمة المختصرة للانضمام إلى الحاضنة حيث سيتولى خبراء من القطاع وممثلين عن كلا الجهتين تقديم الدعم الفني والمعرفي لأصحاب الأفكار الفائزة.

يذكر أن إطلاق مبادرة «طاقتك بطاقتك» جاء تزامناً مع احتفالات المملكة باليوم الوطني التسعين، وتجسّد التزام «أكوا باور» بتعزيز أهداف رؤية المملكة 2030، ودعم تنمية منظومة الاقتصاد الوطني من خلال العمل الحثيث مع المواهب الشابة السعودية لتطوير تقنيات وحلول مبتكرة عملية وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع من شأنها تسريع عملية التحوّل في قطاع الطاقة بالمملكة العربية السعودية وكذلك عبر الأسواق التي تعمل بها «أكوا باور».

للمزيد من المعلومات حول المبادرة وكيفية المشاركة فيها، يرجى الضغط على هذا الرابط