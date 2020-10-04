أطلقت الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً «تبادل» بالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ «موانئ»، مشروع «نظام إدارة الشاحنات» في مرحلته الأولى في ميناء جدة الإسلامي كإجراء اختياري.ويتيح المشروع للمستوردين والمخلصين الجمركيين حجز موعد مسبق عبر منصة «فسح»، في خطوة تستهدف رفع كفاءة التشغيل بالميناء، وتماشيًا مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فايروس كورونا.ويعمل «نظام إدارة الشاحنات» على تنظيم وإدارة الطاقة الاستيعابية في مختلف المنافذ، وذلك عبر تطبيق تقنيات حديثة ومتطورة لحجز المواعيد المسبقة، إضافة إلى تتبع وإدارة حركة أسطول الشاحنات وتنظيم عمل السائقين، إلى جانب العمل على ربط جميع الجهات الحكومية المعنية إلكترونياً، التي تتعاون مع بعضها البعض في تشغيل وإدارة هذا النظام.وسيمكِّن النظام المصدِّرين والمستوردين من حجز المواعيد المسبقة عبر منصة «فسح»، النافذة الموحدة لعمليات الاستيراد والتصدير في المملكة، من أجل التنسيق المسبق لعبور الشاحنات في ميناء جدة الإسلامي، وصولاً إلى تنظيم حركة سير هذه الشاحنات وتخفيض ازدحام الطرق المؤدية للميناء، وتسريع إجراءات التخليص الجمركي، بجانب الحد من التجمع والانتظار عند المنافذ، ما يسهم في سلاسة حركة تدفق الشاحنات ورفع كفاءة العمل.