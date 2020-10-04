بلغت حصيلة مزاد تربة حائل للإبل في نسخته الثالثة في الصياهد جنوب مدينة تربة حائل، أمس، أكثر من 27 مليون ريال، وسط حضور كبير من أشهر ملاك الإبل على مستوى المملكة.وكشف رئيس لجنة مزاد تربة حائل للإبل مقيم الشمري أن المزاد سجل دخلاً تجاوز 27 مليون ريال، كما سجل أعلى صفقة بيع شهدها المزاد بمليوني ريال قيمة قعود.وأشار إلى أن متوسط البيع خلال أيام المزاد بلغ 100 ألف ريال، في حين وصلت أعداد الإبل التي دخلت إلى منصت حراج المزاد 1070.وبين أنّ أكثر من 103 أسر من الأسر المنتجة شاركت في السوق الشعبي المصاحب للمزاد، حيث بلغ مجموع دخلها خلال أيام المزاد أكثر من 400 ألف ريال، مشيراً إلى أن المزاد ساهم كذلك برفع نسب تشغيل قطاعات اقتصادية عدة في مدينة تربة التابعة لمنطقة حائل كقطاع الإيواء والخدمات والنقل.