نفذ البنك السعودي البريطاني (ساب) بالتعاون مع وزارة الصحة، مبادرة مجتمعية تهدف لتوفير الرعاية الطبية للمسنين في منازلهم، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية اللازمة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمسنين.

وتأتي هذه المبادرة امتداداً لجهود البنك المتواصلة في مجال المسؤولية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة لكافة فئات المجتمع المحتاجة للرعاية والاهتمام. واعتمدت آلية تنفيذ المبادرة على زيارة المسنين في منازلهم، من المنتسبين لدور الرعاية الاجتماعية المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتقديم الرعاية الصحية لهم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة من قبل فريق الطب المنزلي التابع لوزارة الصحة.

وقد تم تصميم البرنامج لهذا العام وفق ما تقتضيه الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، حرصنا على مواصلة تنفيذ مبادراتنا المجتمعية التي اعتاد البنك تقديمها سنوياً لهذه الفئة الغالية، مع اتخاذ أفضل الطرق الممكنة لضمان سلامة المسنين وحمايتهم من خطر الإصابة أو العدوى بفايروس كورونا.

يذكر أن بنك ساب يتبنى العديد من البرامج والمبادرات المجتمعية، ضمن إطار شراكته الإستراتيجية المجتمعية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي أثمرت بتنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية الرائدة، يأتي في مقدمتها إنشاء العيادات الطبية، وغرف العلاج الطبيعي، وغيرها من البرامج والمشاريع الموجهة لصالح مختلف فئات المجتمع المحتاجة للدعم والمساندة.