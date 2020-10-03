تنظم الهيئة السعودية للفضاء والأمانة السعودية لمجموعة العشرين الاجتماع الأول لـ «قادة اقتصاد الفضاء 20» ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين لتنسيق جهود وكالات الفضاء في أكبر 20 دولة اقتصادية على مستوى العالم للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.وأكّد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، أهمية الاجتماع الذي يُعد الأول من نوعه لقادة وكالات الفضاء في مجموعة العشرين، ويناقش مجالاً كبيراً للاستثمار يعوّل عليه كثيراً في مستقبل الاقتصاد العالمي، إضافة إلى ما يمثله الاجتماع الذي نبعت فكرته من المملكة، منصة تمهد للمرة الأولى لتكامل أنشطة الوكالات الدولية وتعاونها لتعظيم الفوائد للإنسانية من الاستخدامات السلمية والعلمية للفضاء، وهو ما يؤكد دور المملكة السياسي والاقتصادي والعلمي والتزامها بالتنمية والسلام الدوليين.وتسعى المملكة بمبادرتها في عقد اجتماع لرؤساء وكالات الفضاء في دول المجموعة، إلى تعزيز التعاون في قطاع الفضاء؛ وبلورة مسار جديد للتكامل في مسار اقتصاد الفضاء الذي يمثل أفقاً جديداً ومهماً في الاقتصاد العالمي، وتنظم المملكة الاجتماع الذي ينعقد افتراضياً عبر الاتصال المرئي يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020 بمشاركة رؤساء وكالات الفضاء في المجموعة، ومكتب شؤون الفضاء في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التابعة للأمم المتحدة وعدد من المنظمات والشركات الاستشارية والكيانات الاقتصادية والخبراء في مجالات الفضاء.