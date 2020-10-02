أوضح لـ «عكاظ» رئيس لجنة التوثيق في جدة المحامي نبيل قملو أن ضريبة التوريدات العقارية الجديدة يقصد بها التصرفات العقارية في كل إجراء يتم على الصكوك العقارية (سواء البيع - الهبة - المقايضة - الإيجار - ونقل حصص الشركات وغيرها، حيث تقرر إلغاء ضريبة 15% وإقرار ضريبة 5 % في كل التصرفات العقارية باستثناءات محدودة، وقال إن الجديد في الأمر الملكي زيادة قيمة المبلغ الذي ستتحمله الدولة كمقابل للضريبة المستحقة عن المسكن الأول للمواطنين من 850 ألف ريال، إلى مليون ريال مع تحمل المواطن ضريبة مازاد عن مليون ريال، وأضاف أن الاستثناءات من الضريبة تشمل توزيع ونقل ملكية العقارات بين الورثة وهبة العقار بدون مقابل للزوج أو الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية (الوالدان وإن علوا - الأبناء وإن نزلوا)، وإفراغ العقار بدون مقابل لوقف ذري أو خيري أو لجمعية خيرية، وغيرها من الاستثناءات طبقاً للائحة الصادرة في ضريبة التصرفات العقارية والتي تبدأ الأحد.

وختم بالقول إن إفراغ العقارات أمام كتابات العدل وكذلك أمام الموثقين ستطبق التعليمات الجديدة.