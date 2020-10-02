نشرت وزارة التجارة شروط وآلية طلب تصريح استثناء للسفر للخارج لمن لديهم صفات وظيفية في شركات ومؤسسات تجارية خارج المملكة.

وأوضحت «التجارة» أن المعنيين بالاستثناء هم من لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية مسجلة رسمياً خارج المملكة بعد أن يقدموا كافة المتطلبات وتتمثل في خطاب من المنشأة مصادق عليه من سفارة المملكة أو سفارة دولة المنشأة في المملكة موضح فيه اسم طالب التصريح وصفته وطبيعة العمل مع بيان تاريخ بداية مزاولته العمل مع المنشأة وبيان عدم قدرته على مواصلة العمل عن بُعد مع تقديم تعهد مقدم الطلب بصحة البيانات.

وأشارت التجارة إلى أنه يجب تقديم صورة من عقد العمل أو قرار التعيين موضح فيه الصفة الوظيفية على أن يكون تاريخ العقد أو قرار التعيين قبل جائحة كورونا، مع تعهد بعدم السفر إلى دولة أخرى غير الدولة المطلوب السفر إليها.

وأوضحت التجارة أن من أمثلة الصفات الوظيفية التي يشملها الاستثناء هي: مدير عام مؤسسة أو شركة مسجلة خارج المملكة، أو رئيس تنفيذي لمؤسسة أو شركة مسجلة خارج المملكة أو مدير عمليات مؤسسة أو شركة مسجلة خارج المملكة، ويمكن الحصول على الخدمة من منصة أبشر.