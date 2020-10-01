دشنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) مع أمانة منطقة تبوك مشروع إعادة تأهيل مصابيح إنارة الشوارع في المنطقة، إذ تم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع استبدال المصابيح التقليدية بإضاءة الـ LED ذات الكفاءة في الأداء والمرشدة للطاقة في كلٍ من مدينة تبوك ومحافظتي أملج والوجه.



ومن المتوقع، عند انتهاء المشروع، تحقيق وفر في استهلاك الكهرباء يصل إلى 70% وذلك من خلال إحلال المصابيح الحالية بالمصابيح المرشّدة.



وعن تفاصيل المشروع؛ ذكر وليد بن عبدالله الغريري، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لشركة (ترشيد) أن آلية العمل تبدأ من إجراء دراسات فنيّة على الشوارع الواقعة تحت أعمال كل مرحلة ومدينة، إذ تشمل هذه الدراسة المسوحات الميدانية متضمنة القياسات الفنية اللازمة لتحديد مستوى الإضاءة المناسب للشوارع، ومن ثم تطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان تحقيق مستويات الإضاءة المثلى.



ويتوقع عند انتهاء هذه المرحلة من هذا المشروع تحقيق وفر قدره 81 مليون كليو واط ساعة من إجمالي الاستهلاك العام للكهرباء قبل بداية المشروع، ومن المتوقع أيضاً أن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المرحلة تعادل تفادي 53 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة سنوياً، أي ما يساوي الأثر البيئي لزراعة حوالى 888 ألف شجرة.