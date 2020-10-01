شهّرت وزارة التجارة بفرع شركة شهيرة لتشغيل مطابخ ومطاعم وتقديم خدمات الإعاشة المطهية بمكة المكرمة، وذلك إثر صدور حكم قضائي يدين المنشأة بمخالفة نظامي مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية، وحيازة منتجات غذائية فاسدة ومجهولة المصدر.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة متضمناً غرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المنشأة.

وتعود تفاصيل القضية لوقوف الفرق الرقابية لوزارة التجارة على مقر المنشأة الواقعة بحي بطحاء قريش بمكة المكرمة، حيث ضبطت الوزارة منتجات غذائية مجهولة المصدر، ومنتجات أخرى مخزنة بطريقة سيئة، وظهرت عليها علامات الفساد والتلف، منها دجاج ولحم مفروم وخضروات وبهارات صُودرت وأُتلفت، وبناء عليه أحيلت المخالفة إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية.