نطلق فعاليات مؤتمر يوروموني الرقمي، غدا، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية بعنوان "تمويل الإسكان السعودي"، برعاية وزير الإسكان ماجد الحقيل.ويناقش المؤتمر الذي يعقد على مدى شهرين العديد من المحاور، منها ما يتعلق بالتحديات والفرص في سوق الإسكان والتمويل العقاري السعودي الذي يعد قطاعاً رئيسيًا في الاقتصاد السعودي والشرق الأوسط، كما يستعرض المنجزات التي حققها قطاع الإسكان رغم جائحة كورونا، إذ تسعى المملكة إلى زيادة نسب تملك الأسر السعودية إلى 70% وفق مستهدفات برنامج "الإسكان" - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.وتبدأ جلسات المؤتمر بلقاء وزير الإسكان ماجد الحقيل، الذي سيتحدث عن أداء قطاع الإسكان وسوق التمويل العقاري خلال العام الحالي 2020 ومدى تأثير جائحة "كورونا" على القطاع، كما سيتطرق في حديثه إلى رؤية الوطن ودورها في تمكين المواطنين السعوديين من السكن وما الذي تحقق حتى الآن، إضافة إلى التوقعات المستقبلية لسوق التمويل العقاري.ويشارك في الجلسات الحوارية التي يستضيفها مؤتمر "يوروموني" بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، كما سيشارك المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، وعدداً من مسؤولي الصندوق العقاري والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري وخبراء القطاع المالي من داخل وخارج المملكة.من جهتها، شددت مديرة يوروموني في الشرق الأوسط فيكتوريا بيهن، على دور الشراكة الفاعلة مع عدد من الجهات لإطلاق مؤتمر يوروموني بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، تحت شعار" تمويل الإسكان السعودي" في نسخته الجديدة لتسليط الضوء على منجزات القطاع العقاري.