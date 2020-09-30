فاز البنك السعودي البريطاني (ساب) بجائزة «أفضل تطبيق للخدمات المصرفية الرقمية في المملكة العربية السعودية» من مجلة غلوبال فاينانس. وذلك تقديراً لتميز تطبيق ساب موبايل في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، من حيث الشمولية والتنوع إلى جانب المرونة والابتكار.

وعلق نائب العضو المنتدب للخدمات المصرفية وإدارة الثروات في بنك ساب نايف العبدالكريم، قائلاً: «نحن فخورون بحصولنا على هذه الجائزة، خصوصاً في هذه المرحلة التي تشهد مشروع الاندماج التاريخي بين بنكي ساب والأول، وذلك يعزز طموحنا لنكون أفضل بنك في المملكة، على اعتبار أن المصرفية الرقمية تمثل إحدى النقاط الإستراتيجية لدعم قوتنا التنافسية حاضراً ومستقبلاً، كما أنها تشكل واحدة من أهم عناصر الارتقاء بتجربة العميل».

وأضاف نايف العبدالكريم: «في الوقت الذي فرضت فيه جائحة كورونا العديد من التحديات والقيود، حققنا نجاحاً لافتاً في مواجهة تلك التحديات، حيث تمكنا من إدارة أعمالنا، وإيصال خدماتنا لعملائنا بشكل مثالي، وذلك بفضل اهتمامنا بمبدأ الاستثمار في التقنية الحديثة والتحول الرقمي لإدارة أعمالنا وخدماتنا المصرفية. وسنواصل تركيزنا على تطوير قطاع المصرفية الرقمية، وابتكار الحلول الكفيلة بضمان الاستمرار في توفير تجربة مصرفية رائدة لعملائنا».

يذكر أن البنك السعودي البريطاني (ساب) حقق زيادة ملحوظة في عدد مستخدمي القنوات الرقمية خلال الفترة الماضية، ونجح في ترحيل مجموعة واسعة من الخدمات من الفروع إلى منصاته الرقمية. وقد أصبح تطبيق «ساب» موبايل منصة حلول مصرفية متطورة ومتكاملة تضم أكثر من 100 ميزة تلبي احتياجات عملاء البنك، ويستخدم حالياً نحو 70% من عملاء البنك القنوات الرقمية بشكل دوري. وساهمت هذه التطورات المتتالية في الخدمات الرقمية لبنك ساب إلى نمو حجم التعاملات المصرفية عبر القنوات الرقمية بأكثر من 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.