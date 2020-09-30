كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة، أن أجهزة التكييف المنزلية «الاسبليت» موفرة للطاقة أكثر من مكيفات «الشباك»، وبين المركز أهمية إغلاق الأبواب والنوافذ عند تشغيل المكيف.

وأرجع مختصون في المركز السعودي لكفاءة الطاقة السبب إلى أن حدّ مستوى كفاءة الطاقة لمكيفات الشباك لا يمكن للصانع أو المصنع زيادته، إذ يصل إلى حد معين فقط، في المقابل مكيفات الاسبليت يمكن للصانع أو المصنع الزيادة في مستوى كفاءة الطاقة.

وأكد مختصون في كفاءة الطاقة أن توقف المكيفات عن العمل لفترات طويلة يزيد من الترسبات داخل أجهزة التكييف، ما يزيد من استهلاك طاقتها أثناء عملها قبل تنظيفها. لافتين إلى أن الأثر سيظهر على فاتورة الكهرباء بعد أول شهر من الصيانة الدورية لها، خصوصاً أن أجهزة التكييف تعتبر من أعلى الأجهزة استهلاكاً للطاقة بالمنازل.