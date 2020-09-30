أكدت الدكتورة هلا التويجري الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة لـ«عكاظ»، أن مبادرة (آيدياثون تالة المرأة)، لدعم رواد ورائدات الأعمال، وأصحاب المنشآت، والعاملين لحسابهم الخاص، ودعم المشروعات، والأفكار التي تخدم المرأة في المحافظات والمراكز بمختلف مناطق المملكة، ستشرك معها بناء الشراكات، إذ إنها تعد أحد أهم المسارات الإستراتيجية في مجلس شؤون الأسرة (على حد وصفها)، وتعدّ مؤسسات القطاع غير الربحي من أبرز الجهات التي يعمل معها المجلس في تفعيل مبادراته، وبالتالي مبادرة تالة المرأة ستخدم القطاع غير الربحي من خلال المشاريع التنموية التي سيتم استقطابها في الآيدياثون، والتي قد تتقاطع في أهدافها وبرامجها مع أهداف وبرامج مؤسسات القطاع غير الربحي، وحول مبادرة تالة تقول: «مبادرة تالة هي واحدة من حزمة من المبادرات التي يعتزم المجلس تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة، تخدم هذه المبادرات جوانب متعددة من حياة المرأة مثل الصحة، رفع الوعي بالحقوق والمسؤوليات، المشاركة الاقتصادية وغيرها الكثير. نؤمن في مجلس شؤون الأسرة بدور المرأة في تنمية الأسرة والمجتمع، ونحرص على تمكينها في حياتها المهنية والاجتماعية»، ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من 20% إلى 30%، ورفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%.



يذكر أن مجلس شؤون الأسرة وقّع مع بنك التنمية الاجتماعية أمس الأول (الإثنين)، اتفاقية تعاون مشترك لإطلاق مبادرة (آيدياثون تالة المرأة)، لدعم رواد ورائدات الأعمال، وأصحاب المنشآت، والعاملين لحسابهم الخاص، ودعم المشروعات، والأفكار التي تخدم المرأة في المحافظات والمراكز بمختلف مناطق المملكة. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون بين المجلس والعديد من الجهات الحكومية والأهلية التي تدعم مبادرات مجلس شؤون الأسرة، الموجهة لكافة أفراد الأسرة، ومنها مبادرة تالة المرأة التي تسعى ضمن مجمل أهدافها إلى تنمية وتعزيز مهارات النجاح الشخصي لدى الفتيات المشاركات في البرنامج من خلال تزويدهن بالمعلومات والاتجاهات والمهارات التي ترفع من مستوى أدائهن الشخصي.

ومواكبةً لأهداف وإستراتيجية لجنة المرأة في المجلس، سيتم تصميم وإطلاق آيدياثون تالة المرأة الإلكتروني، لتقديم مشروعات تنموية، تخدم المرأة في مجالات عدة، وتقدم خدمات مالية، تتمثل في تمويل مشاريع العمل الحر، والمنشآت الصغيرة، وتقديم خدمات غير مالية لرواد ورائدات الأعمال في المحافظات، والمراكز بمناطق المملكة.

وتعتبر مبادرة تالة المرأة التي تستمد مسماها من معاني «التمكين، الأصالة، اللحمة، التنمية» مبادرة وطنية، تخدم أكبر عدد من النساء على مستوى كافة محافظات ومناطق السعودية، وتهدف إلى التمكين الاقتصادي، وتعد حاضنة أعمال للسيدات اللاتي يملكن أفكاراً اقتصادية رائدة، ويتم مساعدتهن من خلال الدعم الفني أو القانوني والمادي، والحصول على القروض.