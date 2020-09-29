ستعقد رئاسة المملكة العربية السعودية لـ مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي (IMF) اجتماعاً افتراضياً رفيع المستوى غدا (الأربعاء) حول «تعزيز إتاحة الفرص في الدول العربية» لمواصلة الحوار حول تعزيز إتاحة الفرص لتحقيق تعافٍ قوي من جائحة فايروس كورونا المستجد.

وسيرأس الاجتماع وزير المالية محمد الجدعان ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي والمدير العام لصندوق النقد الدولي الدكتورة كريستالينا جورجيفا، وسيضم هذا الحدث وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول العربية ورؤساء المؤسسات المالية الدولية والإقليمية بالإضافة إلى عدد من المختصين البارزين.