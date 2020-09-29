أكد متعاملان في قطاع السفر والسياحة تراجع سعر تذاكر بعض المحطات الدولية العالمية بنسبة 42% خلال شهر سبتمبر الجاري، مقارنة مع قيمتها في شهر يوليو الماضي، إذ انخفض السعر إلى 4000 ريال مقابل 7000 ريال إلى مطار نيويورك، مرجعين أسباب التراجع إلى وجود خيارات حاليا، مع عودة العديد من شركات الطيران العالمية للعمل من المملكة.وقال حسين القطان (متعامل): «شركات الطيران العالمية الناقلة للولايات المتحدة من المملكة يتجاوز عددها 5 شركات حاليا، فيما كانت عملية الحصول على حجز في الفترة الماضية صعبة؛ نظرا للإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة كورونا، والحركة على الحجز في الفترة الحالية ممتازة، إذ يصل عدد الحجوزات - في مكتبه - بنحو ما بين 30 - 40 تذكرة يوميا مقابل 3-4 تذاكر سابقا، وأسعار التذاكر تختلف باختلاف المحطات، إذ تراوح بين 1100 - 1200 ريال إلى الهند (ذهاب)، و1300 ريال إلى باكستان (ذهاب)، وإندونيسيا 3000 ريال (ذهاب)، والفلبين 2700 ريال (ذهاب)، و1200 ريال إلى بريطانيا (ذهاب).وأضاف سامي العبدالهادي (مستثمر في قطاع السفر): «بعض شركات الطيران قدمت عروضا وخصومات كبرى على بعض العواصم، وتخفيض أسعار التذاكر يهدف لتعويض جزء من الخسائر المترتبة نتيجة توقف الكثير من الرحلات على خلفية جائحة كورونا خلال الاشهر الماضية».