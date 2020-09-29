تبنت مجموعة دول العشرين نهج الاقتصاد الدائري للكربون بعد جهود كبيرة للمملكة لإقناع المجموعة بهذا النهج من خلال مبادرتها حول تقديم إستراتيجيتها في الاقتصاد الدائري للكربون، وخطط التوسع في هذا المجال.ونهج الاقتصاد الدائري للكربون هو نهج شامل ومتكامل وجامع وواقعي، يعمل على السيطرة على الانبعاثات من أجل إيجاد منظومات طاقة أنظف وأطول استدامة، ويمكن تطبيقه على نحو يعكس أولويات كل دولة وظروفها الخاصة.وضمن هذه المساعي، فقد أقرت مجموعة العشرين من خلال اجتماعات وزراء الطاقة إنشاء منصة الاقتصاد الدائري للكربون، نظرا لوجود حاجة ملحة لتقديم خيارات للاستثمارات، والتمويل المبتكر، وآليات التمكين، ونماذج الأعمال اللازمة لتسريع وصول التقنيات والابتكارات الواعدة، في مجال نُظم الطاقة الأنظف والأبعد استدامةً، إلى الأسواق.وسيتم العمل على استكشاف الفرص العديدة المتاحة، بما فيها تلك المرتبطة بمنصة الاقتصاد الدائري للكربون، والبرامج والمبادرات القائمة لمجموعة العشرين؛ بهدف تعزيز التحولات الرامية إلى توفير طاقة موثوقٍ بها وذات تكلفة معقولة للجميع، مع أخذ السياقات الوطنية والإقليمية المختلفة في الاعتبار.وجرى إقرار برنامج طوعي مسرّع لنهج الاقتصاد الدائري للكربون، حيث يمثل آلية شاملة لترويج وانتهاز الفرص المرتبطة بالخطوات الأربع المتضمنة في هذا النهج.