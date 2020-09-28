تحتفل الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية «سدافكو» باليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية. وفي ظل الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، طرحت «سدافكو» سلسلة الإحتفالات مع مراعاة الإلتزام بتدابير الصحة والسلامة العامة ومبادرات التباعد الاجتماعي لموظفيها من أجل رفع معنوياتهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم ورفاهيتهم.

وقد استهلّت الاحتفالات بتقديم الشوكولاته الفاخرة والمصممة على نحو يعكس طابع مناسبة اليوم الوطني والتي تم إنتاجها وتغليفها وفق اعلى معايير الصحة والسلامة، وتوزيعها على موظفي الشركة في مختلف أنحاء المملكة. كما ترافقت الشوكولاته مع بطاقة تذكارية تخليداً لهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وتتويجاً لاحتفالها بهذه المناسبة، استضاف المكتب الرئيسي للشركة إحدى الفرق الموسيقية السعودية للفنون الشعبية التي قدمت للموظفين عروضاً ولوحات فنية تراثية أثناء تجولها في مكاتب الشركة. وقد التزم جميع الحضور بأعلى مستويات السلامة والحفاظ على إرشادات التباعد الاجتماعي وذلك من أجل إتاحة تجربة احتفال ممتعة وآمنة للجميع.

وتخليداً لذكرى هذه المناسبة الوطنية، ستطرح «سدافكو» فيلماً مصوراً يعرض احتفالات الموظفين وفرحتهم بهذه المناسبة الخاصة بالإضافة إلى استعراضات فرقة الفنون الفلكلورية الشعبية.

من جهته، تحدث طلال النونو، مدير الموارد البشرية والعلاقات الحكومية والعامة في «سدافكو» قائلاً، «من دواعي فخرنا وسرورنا البالغ أن نشارك موظفينا وشركائنا وعملائنا الأوفياء فرحة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. لقد واجهنا خلال الأشهر القليلة الماضية تحديات لا يستهان بها، غير أننا تمكنا من تخطيها بثقة واقتدار. كما قمنا بطرح وتنفيذ بعض من أكثر بروتوكولات النظافة والوقاية الصحية صرامة، مع الأخذ في الحسبان صحة وسلامة موظفينا وشركائنا، وتسخير أحدث الابتكارات التقنية لضمان توفير الإمدادات الغذائية المستمرة والآمنة لشعب المملكة العربية السعودية. ونحن اليوم نتطلع بحماس كبير إلى مواصلة دورنا في دعم المملكة على مدى السنوات القادمة.»

وأشارت مشاعل زيدان، مسؤولة الاتصال في «سدافكو»، بالقول، «مع أن هذا العام كان مليئاً بالتحديات، إلا أنه في الوقت ذاته كان حافلاً بفرحة الانتصار على الأزمات والشدائد. وهذا بالفعل ما يجمعنا هنا اليوم ونحن نحتفل معاً باليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية. ومن دواعي فخرنا أن تمكنا ولأكثر من أربعين عاماً من لعب دور فاعل في دعم الموروث الثقافي والنمو والصحة والتعليم في المملكة العربية السعودية. كما أننا نتطلع إلى دعم أجيالنا القادمة والاحتفال بهم وهم يحملون راية التوحيد والوحدة والوئام لوطننا الغالي.»