لن تتوقف تويوتا في إبهارنا دائماً بتصاميمها فائقة الجمال والعصرية، والتي تمتلك العديد من التفاصيل الرياضية المتعددة، التي دائماً ما تظهر مدى تفوقها من حيث التصاميم الخارجية وأداء السيارة وعمليتها، أما من حيث منافسة سيارات الكروس أوفر، فقد أخذت تويوتا المنافسة إلى مستوى آخر مليء بالتفاصيل الفريدة والتصميم الذي لم يسبق له مثيل، ما جعل المنافسة أكثر صعوبة على باقي المتنافسين في سوق سيارات الكروس أوفر، حيث إن معظم من يحاولون اقتناء سيارة كروس أوفر ينظر إلى تصميمها الخارجي أولاً، إذ إنه من الصعب أن تنتج سيارة كروس أوفر عملية وانسيابية وذات شكل جذاب، إلا أن تويوتا قد كسرت هذه القاعدة وقدمت CH-R 2020 الخاصة بها.

وقد أنتج الصانع الياباني العريق تويوتا الجيل الأول من سيارته المتميزة CHR في عام 2016 والتي ظهرت لأول مرة في معرض جينيف موتور شو، والتي نجحت في جذب أنظار الكثيرين وبدون تردد، حيث وبمجرد أن تراها لن تتخيل أن يكون تصميم الـ CH-R كونسبت قد يكون خط إنتاج في يومٍ ما ويمكن لأي شخص اقتناء واحدة منها، بدأ بيعها في أوروبا، أستراليا، جنوب أفريقيا وشمال أمريكا في عام 2017، وفي عام 2018 فقد تم طرحها في أسواق الصين، تايوان وجنوب شرق أسيا، لما حققته من نجاح في السوق الأوروبية والأمريكية، ومازالت تويوتا تقوم بتصنيع الجيل الأول منها حتى اليوم.

وتتميز تويوتا CHR 2020 بتصميم خارجي فريد يجمع ما بين التفاصيل الرياضية الخالصة مع بعض الأناقة، والتي تطغى على الجزء الأمامي منها، حيث تتميز بمقدمة متوسطة الحجم بمصابيح أمامية تحتل جانبي أعلى المقدمة، مع شبكة أمامية رفيعة تصل بين امتداد المصابيح الأمامية ويتوسطها علامة تويوتا الشهيرة، مع مصد أمامي يحتل الثلث السفلي من المقدمة مع شبكة كبيرة في وسطه، مع فتحتين مثلثتي الشكل على جانبيه، أما من جانبي السيارة فيتميز بمزيد من التفاصيل الرياضية سواء أسفل الأبواب أو خلالها مع مقبض شبه مخفي للباب الخلفي، مع خلفية شديدة الجمال والتفرد سواء من حيث تفاصيل المصابيح نفسها أو تفاصيل الخفية ككل.

أما من الداخل فتسود البساطة عليها وتتركز التفاصيل في النصف الأيسر من التابلوه باتجاه السائق، مع كونسول وسطي تسود عليه البساطة ومتصل بأسفل منتصف التابلوه مع بطانة أبواب أنيقة.

وتم تزويد تويوتا CHR 2020 بمحرك واحد رباعي الإسطوانات بسعة 1.8 لتر بقوة 121 حصان مع معدل استهلاك وقود موفر يصل إلى 23.9 كيلومتر في اللترْ، ويعود الفضل في توفير الوقود إلى أن نظام الدفع لديها هجين، حيث تم تزويدها بمحرك كهرباء يقوم بمساعدة محرك البنزين، ما يجعله أكثر فاعلية في توفير الوقود، مع ناقل حركة أوتوماتيكي التحكم مع عوامل أمان فعالة تتضمن 7 وسائد هوائية، وحساسات خلفية، ومكابح مانعة للانغلاق، وإمكانية التحكم في الانزلاق، وأقفال آلية للأبواب وكاميرا خلفية.

أما من حيث الرفاهية فتتمتع تويوتا CHR 2020 بمكيف أوتوماتيكيِ، مثبت سرعة، وإمكانية فتح السيارة من خلال الريموت كنترول، وزر تشغيل وتعطيل المحرك وَنوافذ كهربائية التحكم، بالإضافة إلى 6 مكبرات صوت، USB، AUX ومقاعد جلدية ذات تحكم كهربائي.

وقد تم طرح تويوتا CHR 2020 في السعودية ضمن فئة واحدة، وهى فئة الديناميك والتي تحتوي على كل ما ذكرناه بالأعلى بسعر 92.600 ريال.