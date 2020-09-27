أكدت مجموعة العشرين أنها تستكشف سبلاً هيكلية لضمان تمويل أطول أجلاً للدول النامية، وهو ما يشمل تنمية أسواق رأس المال محلياً والعمل على تحفيز استثمارات القطاع الخاص.وأوضحت الأمانة السعودية لمجموعة العشرين في بيان، أن 46 دولة قدمت طلبات للحصول على مساعدة في إطار مبادرة تجميد مدفوعات خدمة الديون التي أقرتها مجموعة العشرين في أبريل الماضي، ثلاثون منها دول إفريقية.وشدد البيان على التزام مجموعة العشرين بتعليق مدفوعات خدمة الدين المستحقة على الدول منخفضة الدخل، مع الإشارة إلى أن هذه المبادرة يمكنها أن توفر أربعة عشر مليار دولار كسيولة آنية من الدول الدائنة هذا العام.وكشفت الأمانة العامة لمجموعة العشرين أن الدول الدائنة يمكنها توفير حوالى 14 مليار دولار للدول المستحقة للمبادرة خلال عام 2020.وبلغت المساعدات التي قدمها صندوق النقد الدولي حوالى 88 مليار دولار موزعة على 81 دولة.