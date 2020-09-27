ركزت هيئة المساحة الجيولوجية على مدى السنوات الثلاث الماضية، على تطوير وتنفيذ مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي الإقليمي مبادرة متعددة المجالات، من خلال إطلاقها المرحلة الأولى من مشروعاتها على مساحة تصل إلى أكثر من 600 ألف كيلومتر مربع، تغطي كل مساحة المنطقة الجيولوجية المعروفة باسم منطقة «الدرع العربي».وفي إطار رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية تم تحديد هدف واضحٍ لقطاع التعدين، هو أن ينمو إسهامه في الناتج المحلي من حوالى 64 مليار ريال سنويًا، إلى حوالى 281 مليار ريال بحلول عام 2035، وفي هذا الإطار قُدرت قيمة المعادن غير المستغلة وحدها بحوالى 5 تريليونات ريال، مع الأخذ في الاعتبار أنه قد يُكتشف المزيد من الثروات المعدنية.وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق معرفة أفضل للتكوينات المعدنية في تلك المنطقة، في حين تمثل مبادرة المسح الجيولوجي الإقليمي، التي تبلغ تكاليفها ملياري ريال، ركيزةً أساسية من ركائز خطط النمو الاقتصادي التي تتجسد في رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة في المملكة من خلال برنامج نمو متسارع.ولتحقيق هذه الرؤية تمت بعناية صياغة 13 برنامجاً تنفيذياً، من أهمها: برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يُركز على بناء القدرات الصناعية للمملكة، مع السعي لجعلها منصة لوجستية رائدة عالمية، وذلك في 4 قطاعات رئيسة هي؛ الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية.ويشمل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية جميع مراحل سلسلة القيمة في قطاع التعدين، بما في ذلك برنامج المسح الجيولوجي الإقليمي، وأهدافه المُتمثلة في الاستكشاف وجمع المعلومات.وتتمثل أعمال مشروعات هذا البرنامج في المسوح الجيوفيزيائية الجوية، والمسوح الجيوكيميائية الدقيقة، وإنتاج الخرائط الجيولوجية التفصيلية لمنطقة الدرع العربي، بينما شكل تحقيق اكتشافات علمية جديدة، واستكشاف مناطق لم يسبق مسحها من قبل، والكشف عن الثروات المعدنية التي تزخر بها المملكة عناصر جوهريةً في التجربة المُثيرة التي يخوضها كل من يعمل جيولوجياً في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.وفي حديث حول برنامج المسح الجيولوجي الإقليمي، قال قائد البرنامج الدكتور وديع قشقري: «جوهر الدور التعزيزي لقطاع التعدين الذي يقوم به البرنامج يكمن في مفهوم الاكتشاف، فالأسلوب ثلاثي المحاور، الذي يتكوّن من المسوح الجيوفيزيائية الجوية، والمسوح الجيوكيميائية، وإنتاج الخرائط الجيولوجية، سيُعين خبراء هيئة المساحة الجيولوجية السعودية على بناء إطار عملٍ من مجموعات البيانات، لن يكون مُفيداً لاقتصاد المملكة فحسب وإنما سيوفر كذلك معلوماتٍ وتحليلاتٍ لا تقدر بثمن عن الطبيعة الجيولوجية للمملكة».وأضاف «تهدف المسوح الجيوفيزيائية الجوية إلى الحصول على بيانات جيوفيزيائية متتالية لباطن الأرض من منظور جوي، باستخدام التقنيات الرقمية لقياس المجالات المغناطيسية، والإشعاعية، والكهرومغناطيسية والجاذبية»، مبينا أن الغرض الرئيس من المسح المغناطيسي هو تحديد الطبيعة التكتونية والصخرية لمنطقة الدرع العربي، الأمر الذي يجعل إنتاج الخرائط الجيولوجية أكثر دقةً وتحديد نطاقات التمعدن بالدرع العربي.أما المسوح الجيوكيميائية أوضح الدكتور قشقري أنها تقوم على جمع العينات السطحية من الرواسب الوديانية وتركيزات المعادن الثقيلة من مساحة منطقة الدرع العربي لإجراء التحليلات الكيميائية عليها، وتُستخدم المسوح الجيوكيميائية الإقليمية لتحديد أماكن تركيزات العناصر الكيميائية، والكشف عن الشواهد المعدنية التي ستسهم في الاستكشاف المعدني وجذب الاستثمار في مجال التعدين.وأضاف قشقري: «من المُثير للحماسة والفخر أن نشعر بأننا نتقدم على منافسينا في هذا القطاع، فنحن في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية نعمل مع خبراء من جميع أنحاء العالم، ونتبنى تقنياتٍ ومعارف وعلوماً جديدة، ولدينا الرغبة الأكيدة والحوافز القوية لإنجاز هذه المهمة».يُذكر أن كثافة جمع العينات، في هذه المساحة الضخمة، تصل إلى عينة لكل 6.25 كيلومتر مربع وسيتم جمع 110.000 عينة، وكذلك تحليل أكثر من 70 عنصرا كيميائيا لكل عينة.