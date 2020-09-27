صعد مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، 57.45 نقطة ليقفل عند مستوى 8293.62 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 13 مليار ريال.في حين انخفض مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو»، اليوم، 200.18 نقطة ليقفل عند مستوى 14309.65 نقطة، وبتداولات بلغت 31 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 470 ألف سهم تقاسمتها 1215 صفقة.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 555 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 173 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 19 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات تكوين، وأمانة للتأمين، ومعدنية، وكيمانول، وتهامة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المواساة، ورعاية، وأبو معطي، ومجموعة صافولا، وهرفي للأغذية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث راوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و1.90%.فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، السعودي الفرنسي، والأسماك، وكيمانول، وأسمنت الشمالية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات السعودي الفرنسي، والأسماك، ودار الأركان، وتهامة، وميدغلف للتأمين هي الأكثر نشاطا في القيمة.