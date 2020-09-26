ينتظر المستثمرون بسوق الأسهم السعودي 11 حدثا مهما خلال تداولات الأسبوع الحالي، إذ سيستحق ملاك أسهم شركة أسلاك اليوم أرباحا نقدية عن النصف الثاني من العام الماضي 2019، وعن النصف الأول من عام 2020، بواقع ريال واحد للسهم، فيما ستعقد شركة الكابلات جمعيتها العمومية العادية، فيما ستعقد شركتا «الفخارية» و«تهامة» جمعيتيهما العموميتين العاديتين غدا (الإثنين).وخلال جلسات التداول (الأربعاء) القادم، سيستحق ملاك أسهم أسمنت ينبع أرباحا نقدية بقيمة ريال واحد كرصيد من الأرباح المبقاة، وكذلك ملاك أسهم شركة المملكة سيحصلون على 0.125 ريال عن الربع الثالث من العام الحالي، إضافة لعقد جمعية عمومية غير عادية لملاك أسهم شركة «أملاك» وموعد أحقية لملاك السهم بواقع 0.75 ريال للسهم، وعقد الجمعية العمومية العادية لشركة المراكز العربية.وخلال جلسات تداول (الخميس) القادم، سيحصل مساهمو أسمنت نجران على أحقية أرباح بقيمة 0.75 ريال للسهم عن النصف الأول من العام الحالي 2020، وستبدأ الشركات بإعلان نتائجها المالية للربع الثالث من العام الحالي 2020.