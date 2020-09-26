أعلن صندوق الاستثمارات العامة في إطار خطته للتوسع الجغرافي نيته في افتتاح مقرين جديدين في (نيويورك ولندن) خلال الشهور الأولى لعام 2021؛ ما يؤكد طموح الصندوق ليصبح واحدًا من أكبر المستثمرين في المشاريع الدولية.وقفزت أصول صندوق الاستثمارات العامة 8% بما يعادل 30 مليار دولار لتبلغ 390 مليار دولار (1.46 تريليون ريال) حاليا، فيما كانت أصوله 360 مليار دولار (1.35 تريليون ريال) في أغسطس الماضي.ووفقا لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم وصندوق الاستثمارات العامة، يقترب الصندوق من تحقيق المستهدف في برنامجه، وهو أحد برامج «رؤية 2030»، الذي يستهدف ارتفاع أصوله إلى 400 مليار دولار (1.5 تريليون ريال) بنهاية عام 2020، رغم التداعيات الاقتصادية لتفشي فايروس كورونا على مستوى العالم أجمع.والصندوق كان قد اقتنص فرصا استثمارية في الأسهم الأمريكية عند قيعانها المسجلة في مارس الماضي، بينما تخارج من بعضها مع ارتفاعها بنسب كبيرة.يذكر أنه بلغ إجمالي ثروات الصناديق السيادية 7.83 تريليون دولار، ارتفعت حصة صندوق الاستثمارات العامة منها إلى 5%، فيما كانت حصته 4.4% في أغسطس الماضي، محافظا على مركزه الثامن الذي حققه لأول مرة في أغسطس الماضي.