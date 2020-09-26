أكد رئيس لجنة التخلص الجمركي السابق بغرفة تجارة وصناعة الشرقية وليد الغيثار لـ«عكاظ» أن قرار الهيئة العامة للموانئ بإلزام الوكلاء البحريين بالدفع الإلكتروني، اعتباراً من شهر أكتوبر القادم خطوة مهمة للتقليل من التنقل بالنقد في عملية السداد وكذلك إثبات السداد، لافتاً إلى أن الدفع الإلكتروني عبر نظام «سداد» يقلل من الوقت، مع وصول «رسالة» بالسداد خلال ثوان؛ ما يسهم في اختصار الجهد.وذكر أن الآلية الحالية تتطلب نحو 24 ساعة للتأكد من سداد المبالغ لدى الوكلاء البحريين، منوهاً بأن عملية استرداد المبالغ لدى الوكلاء البحريين تراوح بين 10- 15 يوماً، وأن عملية الاستيراد ستختفي تماماً بمجرد تطبيق اللائحة الجديدة للموانئ التي تتضمن إلغاء تأمين الحاويات.وأوضح أن شركات التخليص الجمركي تقوم باستخدام النظام الإلكتروني بواسطة نظام «سداد»، مفيداً بأن شركات التخليص الجمركي تقوم بتحويل المبالغ إلى حسابات شركات الوكلاء البحريين والبعض الآخر بواسطة نظام «سداد».