«لولو» رائدة تجارة التجزئة في المملكة أسدلت الستار عن آخر حملاتها «مطبخنا سعودي» لمدة 4 أيام، وسيكون مهرجان الطعام هذا حصرياً لعرض تشكيلة كبيرة من الأطباق الشعبية من المملكة، تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني 90.

وقال المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية شهيم محمد: «نحن نفخر بأننا سباقون بأخذ المبادرة لإبراز جمال ثقافة المملكة العربية السعودية من خلال مهرجان كبير كمهرجان «مطبخنا سعودي». وهذه تحية بسيطة لهذه العادات الأصيلة، الطعام وتوفير هذه الأشياء لهذا الوطن العظيم. قمنا بزيادة تسليط الضوء بشكل خاص وذلك بعدم إظهار أي طعام آخر غير المطعم الشعبي السعودي والنكهات السعودية في جميع فروعنا حول المملكة. وذلك بالإضافة لمنتجات كبيرة نوفرها في أسواقنا. هذه مبادرتنا لدمج جميع الجنسيات من خلال اهتمام مشترك من خلال الطعام».

«لولو» قامت بتوفير مجموعة من الوجبات العائلية المحضرة طازجة للمتسوقين لتسهيل الطلب والاستلام من الفروع، التي تتضمن مندي دجاج، كبة لحم، مشويات عربية مشكلة، صيادية سمك مع شوربة بحريات، سلطة، أم علي، والمشروبات الغازية. الوجبة الصغيرة بقيمة 49 ريالا، بينما الوجبة الكبيرة بقيمة 90 ريالا. ومن خلال اختيار الشيف في «لولو» قائمة طعام لذيذة إضافة للمقبلات والوجبات الخفيفة والطعام النباتي والمشويات واللحوم والحلويات، وكلها بأسعار رائعة موجودة من خلال النكهات الشعبية للمملكة العربية السعودية ومتوفرة خلال فترة الحملة.

هذا العرض على منتجات مختارة حتى 26 سبتمبر 2020 في جميع فروع لولو في المملكة، وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط:

https://www.luluhypermarket.com/en-sa/pages/instore-promotions

يذكر أن لولو هايبرماركت تأتي في قائمة أعلى شركات التجزئة في الشرق الأوسط وأحد أكثر الأنشطة نجاحا حول العالم، وتخدم أكثر من 1.600.000 متسوق يوميا، وهي أسرع سلسلة تجزئة نمواً في 10 بلدان منها الخليج العربي، الهند، مصر، إندونيسيا، وماليزيا. أوجدت بداية التسعينات وتوسعت بنجاح في مختلف أنحاء العالم، وتدير حالياً أكثر من 193 متجرا بعدد موظفين يبلغ 55 ألف موظف.