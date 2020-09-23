بينما يتكيف العالم مع الخطط والمتطلبات الجديدة للاجتماع مع الآخرين بأسلوب مسؤول، قامت مجموعة فنادق إنتركونتيننتال ®IHG بتطوير خدمات عرضها الترويجي «اعقد اجتماعاتك بثقة» لتقديم حلول مناسبة وخيارات مبتكرة، دون التأثير على تجربة الضيوف أو المرونة المطلوبة عند التخطيط للاجتماعات.

وعملت مجموعة فنادق إنتركونتيننتال IHG منذ قرون على تقديم الضيافة الحقيقية لضيوفها أثناء تنظيم الاجتماعات والفعاليات، وتوفير مجموعة واسعة من المساحات المخصصة للاجتماعات والفعاليات في وجهات عديدة حول العالم. تجمع مجموعة فنادق إنتركونتيننتال IHG الآن بين خبرتها الطويلة وأفضل الممارسات المتبعة في قطاع الضيافة مع أهم الخبرات التي عملت على تطوير برنامج IHG Way of Clean دعماً لإلتزام فناق المجموعة بتوفير تجربة آمنة مع عرضها الترويجي اعقد اجتماعاتك بثقة.

ويضمن عرض اعقد اجتماعاتك بثقة صحة وسلامة الضيوف مع تقديم الخيارات المرنة عند الحجز في هذه الأوقات غير المتوقعة، ليمنح مخططي الاجتماعات وضيوفهم الثقة بخدمات مجموعة فنادق إنتركونتيننتال IHG حول العالم فيما يتعلق بتنظيم الاجتماعات والفعاليات، واتباع أفضل إجراءات النظافة والسلامة.