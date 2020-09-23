أطلقت اليوم شركة روشن، الشركة الوطنية المتخصصة في تطوير الأحياء الحضرية، مقطع فيديو بعنوان «وطن للقمة» بمناسبة اليوم الوطني السعودي التسعين.

يعرض هذا الفيديو الملهم مقتطفات مميزة لثقافة وتراث الوطن وتطلعاتها إلى مستقبل مشرق، ويسلط الضوء على دور الجيل القادم من القادة الشباب في مسيرة التطور والنمو والازدهار التي تشهدها المملكة. ويقدم الفيديو لمحة عن الأحياء السكنية العصرية التي تطورها روشن بهدف توفير تجربة حياة مميزة للمجتمع السعودي.

وتعتبر روشن واحدة من المشاريع التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية. ويهدف المشروع إلى زيادة أصول صندوق الاستثمارات العامة وتعزيز دوره كمحفز مهم للنمو والتنويع الاقتصادي في المملكة، إضافة إلى رفع معدل ملكية المنازل، وتوفير أحياء ومشاريع سكنية متنوعة تتوافق مع تطلعات مختلف فئات المجتمع.



