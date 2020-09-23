رفع رئيس مجلس إدارة stc الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي عهده الأمين، وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية.

ووصف الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل اليوم الوطني بالذكرى التاريخية الملهمة لكل أبناء وبنات المملكة العربية السعودية في مختلف المناطق، الذين ورثوا حب بلادهم والوفاء لترابها الطاهر وشاركوا مع آبائهم وأجدادهم في مسيرة البناء والعطاء والوفاء طوال 9 عقود حتى بات وطنهم اليوم مضرباً للمثل في التقدم والازدهار والنماء.

وقال الأمير محمد بن خالد: «نجدد في هذا اليوم الولاء والعهد لخادم الحرمين الشريفين، ولولي عهده الأمين، في ظل ما ينعم به وطننا المعطاء من نمو وتقدم يسابق الزمن في مختلف الميادين، ويحث الخطى في صعود سلم المجد بأيدي أبناء وبناته المخلصين».

وأكد أن المملكة أصبحت من خلال سياستها ورؤيتها الطموحة 2030 محوراً مهماً في كل ما يخص سياسات العالم السياسية والاقتصادية ما مكنها أن تكون في مصاف الدول العشرين الأقوى حول العالم اعتماداً على سياساتها الداعية دوما إلى السلام والتفاهم، مشيراً إلى رئاسة المملكة لقمة العشرين التي تحتضنها الرياض في شهر نوفمبر القادم التي تعد تتويجاً لمكانتها العالمية المرموقة.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لـstc المهندس ناصر الناصر، أن مناسبة اليوم الوطني تحل على المملكة وهي تحقق قفزات نوعية لافتة في جميع الصناعات والميادين، مشيراً إلى أن قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات شهدت نهضة تاريخية في هذا العهد الزاهر، إذ إن المملكة العربية السعودية اليوم في المراتب العشر الأول عالمياً في سرعة الإنترنت، كما تتصدر قائمة دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية خلال السنوات الثلاث الماضية في التقرير الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية. ولفت إلى النجاحات المشهودة التي حققتها البنية التحتية الرقمية المميزة في المملكة خصوصاً خلال جائحة كورونا، وكانت مثالاً يشار له بالبنان في تحقيق الاستدامة لمختلف القطاعات الوطنية.

وأوضح الناصر أن «stc» ستواصل التزامها بأن تكون رافداً حيوياَ للاقتصاد الوطني، وممكناً رئيساً للتحول الرقمي وفق رؤية المملكة الطموحة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، متطلعين إلى مستقبل مشرق لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لما فيه تعزيز الازدهار والنماء لوطننا الغالي ومستقبل أجياله.

وتفاعلا مع اليوم الوطني الـ 90 أطلقت stc العديد من العروض الخاصة بهذه المناسبة الوطنية المهمة، إذ أتاحت العديد من المميزات لعملائها، وعلى رأس تلك العروض إتاحة إرسال برقية تهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ مجاناً لعملاء المفوتر والهاتف المنزلي من 23-24 سبتمبر، كما أهدتهم إنترنت بلا حدود لمواقع التواصل الاجتماعي ولمدة 24 ساعة ابتداءً من يوم الأربعاء 23 سبتمبر وبشكل تلقائي لعملاء المفوتر وسوا وكويك نت من الساعة 12 صباحاً، كما قدمت خصماً بنسبة 90% على تطبيق جوي تي في للمشتركين الجدد في الفترة بين 23-26 سبتمبر، إضافة إلى تخفيض قيمة شراء المحتوى التلفزيوني «أفلام جوّي تي في عند الطلب» إلى 90 هللة، فضلاً عن خصم يصل لـ 90 ريالاً على 3 أقساط للأجهزة لعملاء مفوتر (2 – 3 – 4) وبحد أقصى 270 ريالاً، كما شملت العروض المحفظة الرقمية stc pay بتخفيض الرسوم بنسبة 90% على عمليات التحويل الدولية.