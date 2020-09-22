رفع مجلس الغرف السعودية نيابة عن قطاع الأعمال التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والشعب السعودي بمناسبة الذكرى التسعين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

من جانبه قال رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان: "تحتفي السعودية بمناسبة اليوم الوطني التسعين بذكرى توحيد المملكة تحت راية التوحيد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، طيب الله ثراه، والتي امتازت بالدعم الحكومي المتواصل لقطاع الأعمال في ظل الجائحة العالمية، ما أسهم في الحفاظ على الأداء الاقتصادي المتوازن، وتغلبت فيها على التحديات الصحية والاقتصادية الاستثنائية، بفضل من الله ثم بالمبادرات الإنسانية والمالية الداعمة لقطاع الأعمال التي أطلقها الملك سلمان للحفاظ على سلامة المواطن والمقيم وضمان الاستقرار الاقتصادي والعودة للحياة الطبيعية".

وتابع نائب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس طارق الحيدري: أن اليوم الوطني ذكرى سنوية وبهجة سعودية يشارك فيها كل سعودي ومقيم على هذه الأرض المعطاء، مؤكداً على أن ما حققته السعودية على جميع الأصعدة من نمو وتنمية يمثل الحراك الاقتصادي للقطاعين العام والخاص منذ توحيد المملكة إلى اليوم، ويجسد رؤية حكيمة للقيادة الرشيدة، كانت فيها المملكة المبادرة لما فيه خير للشعب السعودي والأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع.

وأضاف نائب رئيس مجلس الغرف السعودية هشام كعكي أن اليوم الوطني يمثل ذكرى سنوية سعودية خالدة تعزز الوحدة الوطنية والولاء للقيادة الحكيمة، منوها إلى أن الاستقرار الاقتصادي والأمن والأمان التي تنعم بها السعودية من أهم ركائز التنمية والإبداع على كافة الأصعدة وفي مقدمتها قطاع الأعمال المبادر لتحقيق رؤية المملكة 2030 جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية من خلال إمكانياته وقطاعاته الخدمية والسلعية والمسؤولية الاجتماعية.

وقال الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور خالد اليحيى إن ذكرى اليوم الوطني تأتي في ظرف استثنائي عالمي، إلا أن السعودية خطت خطوات استباقية اقتصادية أضفت استقرارا نسبيا على مختلف المجالات الحياتية والاقتصادية، مشيراً إلى أن الاحتفال باليوم الوطني التسعين تجاوز بهجة ذكرى اليوم الوطني إلى الاستعداد لعام جديد من النهضة التنموية ومضاعفة وتيرة الإنجاز والازدهار الاقتصادي، مؤكداً أن قطاع الأعمال لن يألو جهداً في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030 والمساهمة الفاعلة لتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي.