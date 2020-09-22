أعلنت شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية المحدودة عن إطلاق هاتف ذكي جديد من المقرر أن يجدد بشكل جذري سلسلة هواتف HUAWEI Y ذات الفئة الابتدائية. هاتف ذكي يأتي بكاميرا فائقة وشاحن فائق السرعة ومساحة تخزين كبيرة، هاتف يأسر أنفاسك بتصميمه الأنيق. رحب بهاتف HUAWEI Y9a - الهاتف الذكي بكاميرا فائقة وشاحن فائق السرعة - SuperCamera SuperCharge - رفيقك اليومي المثالي. فيما يلي 4 أسباب تجعلك تحصل عليه الآن:

كاميرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل: التقط كل شيء

إذا كنت تحب التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو، فسوف يسعدك هاتف HUAWEI Y9a. يأتي الهاتف الذكي بكاميرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وعدسة بزاوية عريضة جداً بدقة 8 ميجابكسل وعدسة عمق بدقة 2 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. تعمل هذه العدسات الأربع معاً بسلاسة لتوفر لك تجربة تصوير ممتازة. على سبيل المثال، تتألق الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل في الإعدادات الداخلية / الخارجية، إضافة إلى الإضاءة المنخفضة والمحيطات ذات الإضاءة الساطعة. مع عدسة بالزاوية العريضة جداً التي توفر مجال رؤية أوسع. سواء كنت تتطلع إلى التقاط مناظر طبيعية أو صورة جماعية، يلتقط هاتف HUAWEI Y9a المزيد، بزاوية تصل حتى 120 درجة، وليس الصور فقط؛ يمكنك أيضاً تسجيل مقاطع فيديو بزاوية عريضة جداً. تعمل عدسة العمق بدقة 2 ميجابكسل جنباً إلى جنب مع الكاميرا الرئيسية لطمس الخلفية، وإنشاء طبقات وتأثيرات عمق مجال ضحل لإبراز الأهداف. أخيراً، تتيح لك عدسة التكبير (ماكرو) بدقة 2 ميجابكسل التقاط الصور من عن قرب (مسافة تصل إلى 4 سم فقط). يمكن أن تساعدك هذه العدسة في التقاط الأشياء بتفاصيل دقيقة مثل الزهور والخرز وما إلى ذلك.

لا داعي للقلق بشأن التصوير ليلاً أيضاً، لأن هاتف HUAWEI Y9a يدعم خاصية AIS Night Mode 2.0، التي بدورها تعزز بشكل كبير جودة الصور الملتقطة ليلاً أو في محيط مظلم.

نعلم جميعًا كيف أصبحت صور السيلفي جزءاً لا يتجزأ من مقاطع الفيديو والصور الخاصة بنا؛ ومن ثم، حرصت هواوي على تجهيز هاتف HUAWEI Y9a بكاميرا سيلفي منبثقة بدقة 16 ميجابكسل، والتي يمكنها التقاط صور سيلفي أكثر حيوية. تتميز كاميرا السيلفي بخاصية AI Beauty 5.1، والتي تتناسب مع مظهرك وفقًا لعمرك وجنسك للحصول على صور سيلفي مثالية تحت عدسة عالية الدقة. بغض النظر عن المكان والزمان، ستوفر لك كاميرا الصور الشخصية هذه جودة عالية دائمًا.

تدعم الكاميرا الرباعية بدقة 64 ميجابكسل تقنية الفيديو المضادة للاهتزاز. ماذا تعمل، أو ماذا تفعل؟ لقد أصبح تسجيل مقاطع الفيديو القصيرة ومشاركتها المعيار الجديد. ليس ذلك فحسب، فقد أصبحت مدونات الفيديو أكثر شيوعًا، كما أن مقاطع الفيديو المضادة للاهتزاز تعمل على استقرار التسجيل عند التصوير. لذلك، إذا كنت تسجل مقطع فيديو لحيوانك الأليف الذي يجري، فتأكد من أن النتيجة ستكون واضحة وغير مشوهة ومستقرة.

لا تنفد الطاقة

يمكن أن تؤثر مكالمات الفيديو والبث المباشر عبر الإنترنت ولعب الألعاب عالية الكثافة على عمر البطارية. لا داعي للقلق فهاتف HUAWEI Y9a يحتوي على بطارية ضخمة بسعة 4200 مللي أمبير يمكن أن تدوم لفترة طويلة حتى عند استخدامها بكثافة. بالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف مع شاحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقدرة 40 واط لشحن سريع للغاية والذي يشحن البطارية من 0 إلى حوالي 70 بالمائة في 30 دقيقة فقط! بغض النظر عن البطارية الكبيرة والشحن السريع، يأتي هاتف Huawei Y9a مزودًا بتقنية فريدة لتوفير الطاقة 7.0 مدعمة بالذكاء الاصطناعي لتحسين الطاقة الذكية. بفضل البطارية الكبيرة ذات المستوى الرائد، وحل الشحن السريع الآمن والموثوق، وتقنية توفير الطاقة بالذكاء الاصطناعي، يبرز عمر بطارية هاتف HUAWEI Y9a، مما يوفر لك تجربة مستخدم محسنة.

قم بتخزين جميع الوسائط التي تريدها

كل مقاطع الفيديو والصور والألعاب والتطبيقات التي ستقوم بتنزيلها وتشغيلها وتخزينها تحتاج إلى مساحة، أليس كذلك؟ يوفر لك هاتف HUAWEI Y9a الكثير منها. يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت لمعالجة سلسة بالإضافة إلى سعة تخزين كبيرة تبلغ 128 جيجابايت، وهي كافية لجميع ذكرياتك وترفيهك.

تصميم فنان وخلّاب

حسنًا، الهاتف الذكي الذي يحتوي على كاميرا فائقة وشاحن فائق السرعة - SuperCamera SuperCharge وبطارية كبيرة وسعة تخزين كبيرة يعد أمرًا رائعًا. ولكن، ما يجعله أفضل هو التصميم الأنيق لتكملة هذه الميزات القوية، أليس كذلك؟ يأتي هاتف HUAWEI Y9s بشاشة عرض كاملة فائقة مقاس 6.63 بوصة توفر تجربة مشاهدة غامرة، سواء كنت تشاهد برنامجك المفضل أو تتحدث إلى أحبائك عبر مكالمة فيديو، فهذه الشاشة الكبيرة تعرض كل شيء. على جانب هاتف HUAWEI Y9a، ستلاحظ وجود قارئ بصمات الأصابع وزر التشغيل اثنين في واحد. مع حساسية محسنة بنسبة 85٪، يستغرق 0.35 ثانية فقط لفتح الهاتف. يعتمد هاتف HUAWEI Y9a على تصميم الهالة الدائرية Halo Ring الكلاسيكي من سلسلة هواتف HUAWEI Mate 30 الرائدة. مستوحاة من المصابيح الأمامية ذات الأربع نقاط، فإن ترتيب الكاميرا المربعة الأنيق محاط بحلقة خارجية محفورة من خلال عملية طلاء فريدة. ستستمتع أيضًا بالتحديق في هاتف HUAWEI Y9a لأنه يتميز بتصميم قوسي ثلاثي الأبعاد يشبه إلى حد كبير شعور الهاتف الذكي بحجم 5.5 بوصة. يلتقط الغطاء الخلفي الضوء من جميع الزوايا، ويأسر النظر إليه ويتوفر بثلاثة ألوان من: Sakura Pink، Black و Space Silver.

يعمل هاتف HUAWEI Y9a على واجهة المستخدم EMUI 10.1، الذي يعتمد على نظام التشغيل Android 10. وتأتي واجهة المستخدم مع مجموعة من الميزات المبتكرة مثل مساعد الألعاب الذي تمت ترقيته، والذي يوفر لك تجربة ألعاب محسنة. بالإضافة إلى الإيماءات الذكية مثل لقطات الشاشة المفصلية والشاشة المنقسمة والنوافذ المتعددة وقوالب الألغاز ووضع الكتاب الإلكتروني المبتكر الذي يحول هاتفك إلى كتاب افتراضي ويوفر تجربة قراءة تشبه الورق وغير ذلك الكثير.

يأتي هاتف HUAWEI Y9a مثبتًا مسبقًا مع منصة HUAWEI AppGallery. لذا، إذا كنت تبحث عن تطبيقاتك المفضلة، فيمكنك الحصول عليها من متجر التطبيقات الرسمي من هواوي، HUAWEI AppGallery - ثالث أكبر متجر للتطبيقات في العالم، يتيح متجر HUAWEI AppGallery للمستخدمين تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات العالمية والمحلية، فضلاً عن الترفيه عالي الجودة الوسائط على HUAWEI Video و HUAWEI Music و HUAWEI Reader. يمكنك أيضًا اختيار تنزيل تطبيقاتك المفضلة عبر أداة البحث Petal Search، والمتوفرة بالفعل للتنزيل عبر متجر AppGallery. توفر أداة البحث الجديدة هذه لمستخدمي هواوي بوابة مفتوحة إلى مليون تطبيق، حيث يمكنك الحصول على جميع التطبيقات التي تبحث عنها!

السعر والتوافر

أصبح هاتف HUAWEI Y9a متوفرا في المملكة العربية السعودية بسعر 1,099 ريال. ويمكنك الشراء من متجر «هواوي» الرسمي في الرياض بارك ومتجر «هواوي» الإلكتروني، إضافة إلى العديد من تجار التجزئة المعتمدة في المملكة العربية السعودية

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