يعيش خاما برنت وغرب تكساس حالة من التذبذب الملفت وذلك مع انطلاق تعاملاتهما الأسبوعية اليوم (الإثنين)، إذ سجل خام برنت مستوى 42.40 دولار، بانخفاض قدره 0.85 سنت، بنسبة انخفاض تبلغ 2%. وعلى الجانب الآخر سجل خام غرب تكساس WTI مستوى سعريا عند 40.39 دولار بانخفاض بلغ 0.90 سنت وبنسبة قدرها 2.20%، حتى كتابة هذا التقرير.

وتأتي تلك التراجعات التي شهدتها السوق النفطية مدعومة بزخم عودة الإنتاج في الحقول الليبية، (حقل الشرارة)، إذ قامت المؤسسة الوطنية للنفط برفع جزئي لحالة القوة القاهرة التي أعلنتها أخيراً، فيما لم تؤكد التقارير حتى الآن عودة فورة الإنتاج وكمياته لطبيعتها المعتادة سابقاً. وتأتي تلك الأحداث في ظل ضعف السوق النفطية وهشاشتها في وضعها الحالي، إذ لم تعد تحتمل الأسواق مزيداً من الخام بسبب ما أحدثه فايروس كورونا من تغير في الأسواق العالمية، والفجوة الكبيرة بين العرض والطلب التي تعيشها السوق منذ شهر مارس الماضي حتى اليوم، علاوة على حالة من عدم اليقين، ما يجعل الأسعار تواجه ضغوطاً أسبوعية تحت وطأة تصاعد حالات الإصابة بفايروس كورونا المستجد المسجلة خصوصا في الدول الصناعية الكبرى.

إلى ذلك يشهد خليج المكسيك الإعصار الثالث خلال شهر واحد الذي يعصف بالشركات النفطية هناك. وتشير التقارير إلى تحوله لإعصار شرق وجنوب شرق تكساس ما أجبر بدوره شركات النفط العاملة بتلك المنطقة إلى إيقاف جزء من وتيرة الإنتاج وإجلاء العاملين بها.

يذكر أن إنتاج النفط بخليج المكسيك يتألف من 5% من الغاز الطبيعي و17% من النفط الخام بالولايات المتحدة الأمريكية.