أنهت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد نحو 540 ألف طن من الشعير موزعة على مناشئ «الاتحاد الأوروبي، أستراليا، البحر الاسود، أمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا)»، والتي تمثل الدفعة السادسة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام 2020.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس اليوم (الإثنين)، أنه تم دعوة نحو 25 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة تقدمت منها 16 شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على 6 شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع 7 شحنات كميتها 420 ألف طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع شحنتين كميتها 120 ألف طن للتوريد خلال الفترة نوفمبر- ديسمبر 2020.

وأفاد بأن ترسية هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي للشعير المستورد، وأنه بتلك الكمية تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على نحو 5 ملايين طن، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني على الرابط التالي: http://www.sago.gov.sa/Import/Barely.