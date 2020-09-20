في مقابلة نادرة ومطولة، كسر محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو ياسر الرميان صمته، متحدثاً في حوار لمجلة «بارونز» الأمريكية، أخيراً، عن الكثير من تفاصيل استثمارات الصندوق في فترة جائحة كورونا وإستراتيجيات الصندوق السيادي السعودي وتعاملاته مع مختلف الاستثمارات.

وحدد الرميان نقطة التحول في مسيرة الصندوق الذي تم إنشاؤه منذ 1971 لأغراض تنموية محلية، في 2015، حين تم تغيير إستراتيجية الصندوق ومجلس إدارته، موضحاً أنه تمت دراسة وضع الصندوق وتقييم أدائه في العقود الماضية والبحث في تجارب وممارسات الصناديق السيادية الأخرى حول العالم. وخرج الصندوق حينها بإستراتيجية مختلفة وجديدة تمثلت في 6 محافظ استثمارية، تتألف من 4 محافظ محلية ومحفظتين عالميتين. وشرح الرميان بالتفصيل ماهية المحافظ الـ4 المحلية، أولها محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية، والثانية محفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة، موضحاً عمل المحفظة بالدخول في قطاعات جديدة لتنميتها، ضاربا مثالا بالشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (التي أسسها الصندوق في 2017)، إذ لم يكن هناك أي أنظمة أو شركات لقطاع تدوير النفايات، وضرب مثالاً آخر بصالات السينما، إذ بدأ الصندوق محادثاته مع الحكومة وفتح المجال لجميع من يرغب بالاستثمار ولم يترك القطاع حكرا عليه، واليوم يوجد في المملكة نحو 8 شركات تعمل في مجال صالات السينما في مختلف مناطق المملكة. أما المحفظة المحلية الثالثة، محفظة المشاريع الكبرى أو (giga projects)، فيما تختص المحفظة الرابعة بالاستثمارات في المشاريع العقارية والبنى التحتية. وفسّر الرميان الفرق بين المحفظتين، بأن المشاريع الكبرى أشبه ببناء منظومة متكاملة من الصفر، بعكس المشاريع العقارية التي تعمد إلى تطوير أصول عقارية قائمة ورفع مستوى جودة البنية التحتية فيها. وأضاف أن المشاريع الكبرى تقوم على مبدأ «الذهاب إلى منطقة فارغة لا يسكنها أحد وليست قريبة من المدن أو القرى، والبدء في بناء كل شيء هناك من القوانين والأنظمة والبنى التحتية والتخطيط وهيكلية طرق جذب رأس المال لهذه المشاريع».

وانتقل الرميان للحديث عن المحفظتين العالميتين، الأولى محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة، وهي على غرار ما تفعله الصناديق الاستثمارية العالمية، أما المحفظة الثانية فهي محفظة الاستثمارات العالمية الإستراتيجية، مثل الاستثمارات في صندوق رؤية سوفت بنك وأوبر وبلاكستون الأمريكية.

وأوضح الرميان أن توجه الصندوق فيما يتعلق بتوزيع الاستثمارات محليا وعالمياً، أن يكون 25% من الاستثمارات عالمية و75% محلية، مشيراً إلى أن النسبة اليوم قريبة من 18-20% عالميا و82% محلياً.

وأشار إلى أن أصول الصندوق اليوم ارتفعت إلى 360 مليار دولار، من 150 مليار دولار في 2015. ولفت إلى أن الصندوق يسعى إلى أن يتجاوز عدد موظفيه بنهاية العام 1000 موظف، على أن يرتفع هذا العدد إلى 2000 موظف بحلول 2025. وتطرق إلى افتتاح الصندوق فروع له في عواصم العالم مثل نيويورك ولندن وطوكيو.

وعن أصول وعوائد الصندوق، كشف الرميان أن الممول الأول لصفقات الصندوق هو العوائد التي نجنيها من استثماراتنا، وبعد ذلك يأتي الضخ الحكومي الذي قد يكون نقدا أو بأشكال مادية أخرى كأن تكون شركات أو أراضي. وأضاف: اليوم الصندوق يتمتع بأصول عقارية وأراض غير موجودة لدى أي صندوق في العالم وبتكلفة لا تكاد أن تذكر.

فرص الجائحة

وفي خضم الركود الاقتصادي الهائل الذي ضرب العالم على خلفية جائحة كورونا، زاد صندوق الاستثمارات العامة من مستوى تحركاته عالمياً لانتهاز فرص استثمارية قلما تكرر في أوقات مماثلة، واعتبر الرميان أن «الأزمات تصنع فرصا عظيمة».

وقال الرميان: «الوباء لن يبقى للأبد، مثل غيره من الأوبئة في التاريخ سينتهي، لذلك بدأنا في الاستثمار في الأسواق العالمية، استثمرنا في الولايات المتحدة والصين وفرنسا وإيطاليا، كنا في كل مكان».

وأضاف: «فعلا الأسواق بدأت تهبط إلى مستويات غير مسبوقة وبدأنا نشتري، وهدفنا من الدخول في تلك الاستثمارات كان بـ3 طرق، انتهازية وإستراتيجية وللإنقاذ المالي».

وعن خروج الصندوق من بعض تلك الاستثمارات، لفت الرميان إلى أن الصندوق دخل في بعض الشركات وحقق أرباحا هائلة ما يعني تحقيق ما نريد منهم، في الوقت ذاته أبقينا على بعض الخيارات الإستراتيجية التي نتوقع أن تعود بالفائدة على الاقتصاد السعودي. وشدد على أن الخروج من أي شركة لا يعني الخروج من السوق كاملا، وفي حال تم رصد فرص مناسبة لن نتردد في التفكير في اقتناصها.

لا مقاومة استثمارية

وأكد الرميان أن الصندوق لم يواجه أي مقاومة من شركائه في ما يتعلق بالاستثمارات والصفقات التي يبرمها، وجميع الشركات يقدرون عملنا معهم. واستدرك قائلاً: «ربما شهدنا حالة أو حالتين، إلا أنها كانت مرتبطة بقرارات أخرى غير استثمارية».

أوبر

وحول استثمار الصندوق الضخم في شركة أوبر، رفض الرميان التعليق على أداء الشركة بصفته عضواً في مجلس الإدارة. إلا أنه كمستثمر قال: «نحن معجبون بالشركة ونحن معهم منذ وقت طويل». واستعرض الرميان أثر أوبر في السوق السعودي، إذ وفرت 150 ألف فرصة عمل للسعوديين. وأضاف: «معجبون بما وفره هذا الاستثمار للعالم وليس فقط للمملكة، كيف تسببوا في توفير الخدمات للجميع وبتكلفة رمزية، أعتقد أن أوبر هو أحد الاستثمارات العظيمة التي نحن فيها». وكشف أن الصندوق ساعد أوبر في محادثاته مع دول عربية بشأن بعض الاستحواذات في المنطقة.

المركبات ذاتية القيادة

وعن رؤية الرميان لمستقبل المركبات ذاتية القيادة وتوقعاته للقطاع، أسف لحال القطاع بسبب تنافسية المطورين للمركبات من هذا النوع وعدم حديثهم مع بعض، موضحاً أن كل مطور يستخدم تقنيات مختلفة للوصول للمعادلة المناسبة، لذا علينا أن ننتظر ونرى نتائجهم.

وعرج الرميان على مشكلة أخرى متعلقة بالقطاع وليست مرتبطة فقط بالتقنيات المستخدمة، بل بطبيعة الأنظمة والقوانين، مبيناً أن مكانا مثل نيوم سيكون مثالياً للسيارات من هذا النوع لقدرتك على مواءمة البنية التحتية لهذه السيارات.

فيتو للسعودية في «رؤية سوفت بنك»

وتطرق المحاور إلى استثمار السعودية في صندوق رؤية «سوفت بنك» وأداء الصندوق في الأسواق أخيراً، وقال الرميان: «لدينا احترام كبير وإعجاب بالمؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «سوفت بنك» ماسايوشي سون، ونرى أن جميع الاستثمارات التي شارك فيها صندوق «سوفت بنك» كانت منطقية».

وأشار إلى أنه «بعض الصفقات لم تسر كما هو متوقع لأسباب مختلفة قد تكون بسبب التقييم أو خلل في تنفيذ ما هو مطلوب من الاستثمار». وأضاف: «صندوق «سوفت بنك» استثمر في 85 شركة مختلفة، فبالتأكيد بعض تلك الاستثمارات ستكون مُدرة للربح وتعوض بعض الخسائر».

وعن قيادة ماسا للصندوق وتحكمه في القرارات الاستثمارية، كشف الرميان أن الصندوق السعودي يملك حق الفيتو لأي عملية تتجاوز 3 مليارات دولار، وفي حال استخدامه لا يمكن للصندوق الاستمرار في الصفقة، إضافة إلى تمتع الصندوق بامتيازات عدة، مثل خيار الانسحاب من أي صفقة لا تناسبنا، وغيرها من الامتيازات.

توجه غير البقية

وشرح الرميان اختلاف الصندوق السيادي السعودي عن غيره من الصناديق الاستثمارية حول العالم، بأن غالبية الصناديق العالمية تركز على توجه واحد بخصوص استثماراتها إما محلي أو عالمي، في السعودية نعمل على الاثنين (محليا وعالميا)، قائلاً: «تتماشى العديد من استثماراتنا العالمية مع محافظنا في السعودية، سواء في تطوير قطاعات واعدة أو المشاريع العقارية، لسنا مستثمرا تقليديا، نريد أن نضيف ليس فقط للشركات التي نستثمر فيها بل إلى الشركات في السعودية».

لوسيد موتورز في نيوم

يرى الرميان أن شركة لوسيد موتورز ستكون أفضل شركة سيارات كهربائية في العالم. وقال: «ساعدنا في تغيير مجلس الإدارة وإنشاء مصنع لهم في أريزونا قبل كوفيد، وخططنا لبدء العمليات التجارية في الربع الرابع من 2020، لكن الآن أصبحت في الربع الأول من 2021».

وكشف أنه في فترة لاحقة نخطط لفتح الأسواق لهم في السعودية وافتتاح مصنع للشركة في نيوم ربما.

السعودية بعد 10 سنوات

وسأل المحاور الرميان أنه في حال زار أحد ما السعودية بعد 10 سنوات ماذا سيذهلهم؟ وكانت إجابة الرميان كالتالي: «أرض السعودية ببساطة مذهلة، فهي أشبه بسر كبير، الجميع يعتقد أن السعودية مجرد صحراء، حتى نحن كنا نعتقد ذلك، لكن فعلا هي ليست كذلك، لدينا الكثير من المواقع المذهلة، والشعب شاب». وأضاف: «لدينا طبيعة ساحرة، مثلا البحر الأحمر يمتد لأكثر من 2000 كيلومتر، ونريد خلق سياحة صديقة للبيئة حوله». وقال: «نريد أن نجلب أفضل ما في العالم، إضافة إلى ما لدينا، ونبدأ من حيث انتهى الآخرون، لا نريد إعادة اختراع العجلة».