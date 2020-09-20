تراجعت أسعار البرتقال الأفريقي بنسبة 30% خلال الأسبوع الحالي ليستقر عند مستوى 80 ريالاً مقابل 120 ريالاً للكرتون، فيما انخفض سعر الطماطم الأردني بنسبة حوالى 15% ليستقر عند مستوى 25 ريالاً مقابل 30 ريالاً للصندوق.وعزا متعاملون في سوق الدمام المركزي للفواكه والخضراوات لـ«عكاظ» أسباب التراجع إلى وفرة المعروض خلال الأيام القليلة الماضية، لافتين إلى أن المؤشرات الحالية تفيد بوجود كميات كبيرة في الأسواق قادرة على تغطية الطلب المتزايد.وذكر مالك الفرج «مورد» أن تراجع أسعار البرتقال الأفريقي مرتبط بغزارة موسمه في الفترة الحالية، إذ بدأ غزو الأسواق المحلية منذ 3 أشهر في البداية مع صنف «أبو صرة»، وبعده يبدأ موسم البلنسي.وقال:«تداعيات كورونا في الفترة الماضية ساهمت في صعود الكثير من الأصناف؛ نتيجة المخاوف من حدوث نقص في الأسواق، إلا أن تلك المخاوف سرعان ما تلاشت مع وفرة المعروض بشكل كبير؛ الأمر الذي ساهم في عودة الحمى الشرائية للوضع الطبيعي، والفترة القادمة ستشهد مزيداً من الانخفاض مع دخول الموسم الزراعي بالمنطقة الشرقية دورة الإنتاج، الذي سيبدأ في منتصف أكتوبر القادم؛ ما يسهم في تراجع أسعار الكثير من الخضراوات لمستويات قياسية».وأوضح أحمد الزين «بائع» أن التراجع الحاصل شمل كذلك التفاح الأمريكي ليستقر عند 85 ريالاً مقابل 110 ريالات للكرتون، مرجعاً ذلك إلى بدء موسم إنتاج التفاح في لبنان، حيث يبلغ سعر السلة حالياً 20 ريالاً بسعر الجملة.وأفاد بأن وفرة الطماطم الأردني ساهمت في تراجع الأسعار لتستقر عند 25 ريالاً مقابل 30 ريالاً خلال الأسبوع الماضي.وأضاف علي الربابي «بائع»:«أسعار الفواكه والخضراوات تختلف تبعاً للوفرة، إذ تسجل بعض الأصناف ارتفاعات ملحوظة مع قرب نهاية الموسم، فيما تبدأ الأسعار في التراجع التدريجي مع انطلاقة الموسم لدى بعض الأصناف، كما أن سعر الخيار تراجع إلى 10 ريالات مقابل 16 ريالاً سابقاً، فيما يبلغ سعر الباذنجان حالياً 20 ريالا للصندوق، وأتوقع انخفاض هذه النوعية من الخضراوات في غضون الشهر القادم نظراً لبدء الموسم الزراعي بالمنطقة الشرقية؛ ما يسهم في وفرة المعروض كثيراً، بحيث لا يتجاوز سعر الخيار 5 ريالات».