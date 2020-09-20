أكدت الهيئة العامة للموانئ على جميع الوكلاء البحريين ضرورة الالتزام باستخدام الأنظمة المعمول بها في الموانئ والجمارك وفقاً للمادة السادسة عشرة من اللائحة المنظمة للوكلاء البحريين (الإجراءات الإلكترونية) محددة تاريخ 18/10/2020 موعداً للبدء في تطبيق عمليات الدفع الإلكترونية على جميع الوكلاء البحريين.وطالبت الهيئة في خطاب إلى مجلس الغرف السعودية، بضرورة عدم استخدام التعاملات النقدية خلال عملية الدفع والاسترداد، مشددة على ضرورة التعامل بوسائل التحصيل والدفع الإلكترونية الفورية المعتمدة في المملكة من خلال إصدار الفواتير عبر نظام «سداد» للمدفوعات، لافتة إلى ضرورة استخدام القنوات المتاحة سواء عبر شركات المدفوعات السعودية أو من خلال شركة تبادل «فسح باي».من ناحية أخرى، أعلنت هيئة الموانئ زيادة فترة الإعفاء لأجور تخزين البضائع العامة لتصبح 21 يوماً بدلاً من 5 أيام، و ذلك اعتباراً من مطلع سبتمبر الجاري.وأشارت في خطاب إلى مجلس الغرف السعودية، إلى أن زيادة فترة الإعفاء لأجور تخزين البضائع العامة إلى 21 يوماً تأتي بعد قرار مجلس إدارة الهيئة.