صعد مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» أمس، 336.48 نقطة ليقفل عند مستوى 13057.21 نقطة، وبتداولات بلغت 40 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 640 ألف سهم تقاسمتها 1210 صفقات.وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية 26.73 نقطة ليقفل عند مستوى 8364.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 10.8 مليار ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 137 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 52 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات سلامة، وأمانة للتأمين، واليمامة للحديد، ومسك، وبتروكيم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المواساة، وبوبا العربية، وسليمان الحبيب، ودور، والدوائية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث راوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و2.42%.فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والأسماك، والإنماء، وأرامكو السعودية، وتبوك الزراعية الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، ودار الأركان، أرامكو السعودية، وتهامة، وتبوك الزراعية الأكثر نشاطا في القيمة.