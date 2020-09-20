شاركت إل جي إلكترونيكس في معرض إيفا برلين (IFA 2020) لهذا العام، بطرح رؤيتها للمنزل المثالي المصمم لتحقيق أقصى معايير الراحة للعائلات والأفراد الذين يقضون وقتًا طويلاً في منازلهم. إذ يقدم أول معرض افتراضي لشركة إل جي على الإطلاق تجربة الواقع المعزز لسيناريوهات الحياة الواقعية، بالإضافة لعروض توضيحية لكيفية قيام الشركة بجعل الحياة المنزلية أكثر راحة وفعالية، وذلك طوال شهر سبتمبر.

وتحت عنوان «إل جي تجربة ليس لها مثيل» يُتاح العرض الحقيقي في قاعة 18في (Messe Berlin) للزوار المتواجدين في أي مكان حول العالم، كما لو كانوا حقاً في ألمانيا، فيمكن للزوار الافتراضيين الدخول بكل راحة وأمان من منازلهم إلى معرض إل جي عبر الإنترنت، للجلوس أو الاستمتاع بجولة منظمة يقودها مرشد افتراضي متعاون، أو يمكنهم مشاهدة برنامج إرشادي يشرح لهم كيفية التنقل في المعرض باستخدام الخريطة المصغرة، كما يُتاح للزوار خاصية النقر على كافة المنتجات المعروضة لتجربتها أو لاستعراض مواصفاتها وخصائصها التقنية.

وتم تصميم المعرض الافتراضي ليكون تجربة ممتعة، وتفاعلية تمكن الزوار من الاستكشاف والتجول كما لو كانوا في لعبة إلكترونية، وقد كان ذلك نتاج التعاون بين إل جي مع مكتب Unity Technologies في كوريا ومحرك Unity التابع لشركة ألعاب الفيديو، وهي المنصة الرائدة عالميًا لإنشاء واستضافة المحتويات التفاعلية ثلاثية الأبعاد (RT3D). ويوفر المحرك مجموعة شاملة من الحلول البرمجية لإنشاء محتوى تفاعلي ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد في الوقت الفعلي، ويمكن تشغيله على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية ووحدات التحكم بالألعاب، بالإضافة لأجهزة الواقع الافتراضي المعزز.

إن أهم ما يميز المعرض الرقمي هو استخدامه OLED New Wave، وهو أسلوب يضم مجموعة من الشاشات المرنة التي تقدم عرضًا درامياً بجودة صورة OLED من إل جي الفريدة من نوعها، وقد تم اتخاذ ذات الأشكال الفريدة التي جذبت الجماهير في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) الذي أقيم في وقت سابق من هذا العام في لاس فيغاس.

وقد حرصت إل جي أن تتيح لزوار معرضها الافتراضي في (IFA 2020) الاستمتاع بعروض الترفيه المنزلي من إل جي في منطقة السينما المنزلية، كما يمكنهم الاستمتاع بالصوت والصورة الرائعين لتلفزيون OLED من إل جي، والانغماس في بيئة الألعاب المثالية في منطقة الألعاب. كما تم تخصيص منطقة الفعاليات الرياضية الافتراضية للاستمتاع بالمحتوى الرياضي، بالإضافة لمنطقة نمط الحياة ليتمكن الزوار من الاستمتاع بعالم خيالي أصبح حقيقياً بفضل OLED.

وتم تصميم تجربة المشاهدة في مناطق الترفيه المنزلي لتقديم مميزات تلفاز OLED الرئيسية المعروفة باسم (4S)، وتتيح التكنولوجيا الافتراضية للضيوف مقارنة شاشات إل جي ذاتية الإضاءة بشاشات (LED LCD) التقليدية، باستخدام لقطات مفصلة ومبهرة لسماء حالكة مرصعة بالنجوم لتظهر الفروقات جلية بين النوعين. كما يمكن للزوار الاستمتاع بالصوت الغامر ثلاثي الأبعاد الصادر من مكبرات الصوت والسماعات المتقدمة من إل جي، والتي تعتمد على تقنية Meridian Audio.

ويمكن استعراض مميزات مجموعة إل جي المتكاملة من الأجهزة المنزلية الذكية والخدمات المتنوعة عبر سبع مناطق مخصصة، تم تنظيمها بناءً على ثلاثة مواضيع مختلفة وهي الصحة والنظافة والراحة، ويبدو أن الاسم المناسب لهذه المناطق هو «أعد تخيل حياتك في منزلك الرقمي» فمعرض إل جي يُظهِر بجدارة كيف يمكن للمنزل أن يكون أكثر حفاوة ونظافة بواسطة التكنولوجيا. حيث يتم توضيح فعالية تقنيات إل جي في تحسين الهواء الذي نتنفس، وضمان نظافة الملابس والأطباق لتسهيل حياتنا اليومية، وابتكار أسلوب طهي أكثر راحة وصحة لنا، وتوفير خدمة عملاء استباقية ذات لمسة شخصية.

في العرض التوضيحي لوضع AI Connect Air Care من إل جي، يحصل الزائرون على فرصة لتجربة الأجهزة المتصلة ببعضها البعض، والتي تزيد من المتعة والراحة وتتيح المزيد من الوقت الحر في المنزل. ففي غرفة الغسيل والتجفيف، يمكن للزوار معاينة أحدث مجموعة من غسالات إل جي أثناء عملها مثل WashTower إل جي التي تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي لتقديم أداء غسيل مثالي، بالإضافة لغرفة الطعام ومنطقة التحضير حيث يمكن للزوار محاكاة إعداد الوجبات بشكل مثالي باستخدام أجهزة إل جي الذكية، وذلك باعتماد وضع الطهي بالذكاء الاصطناعي AI Connect الذي يضمن سهولة الطبخ بتخطيط وتفكير أقل.

ويمكن للزوار أيضًا تجربة المجموعة الموسعة من الأجهزة التي تتميز بخدمة العملاء الاستباقية، وهي خدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتنبيه المستخدمين بالمشكلات المحتملة قبل حدوثها، وتوفير الإصلاحات عند الحاجة إليها، وتقديم النصائح المفيدة للصيانة وللحفاظ على كفاءة أجهزة إل جي في أفضل حالاتها مع مرور الزمن. ولزيارة المعرض الافتراضي الدخول على الرابط:

www.lg.com/exhib

لتجربة التجول في أرجاء جناح إل جي في معرض (IFA 2020) واستعراض كامل خصائصه الافتراضية أو يمكن تنزيل التطبيق التفاعلي الاستوديو الافتراضي (Virtual Studio) من إل جي المتوفر لأجهزة أندرويد وiOS.