أطلقت شركة محمد يوسف ناغي - هيونداي، حملــة ترويجيـــة جديدة على طرازات هيونداي أكسنت 2020 تحت عنــوان «خلّـي ستايلك أكسنت»، التي تواكب الحياة العصريــة للجيل الجديد من الشباب بأسعــار مناسبــة تماما لميزانيتــهم، تسهل عليهم امتلاك سيارات أكسنت 2020، من خلال عروض ترويجية مميزة تمكن العميل من اختيار العرض المناسب له.

وتأتي الحملة الترويجية بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية، مع صيانة مجانية لمدة سنة أو 20.000 كم «أيهما يأتي أولا»، بالإضافة إلى قسط شهري يبدأ من 858 ريالا، إضافة إلى ضمان مصنعي يمتد إلى 5 سنوات أو 100 ألف كيلومتر، وخدمة المساعدة على الطريق لمدة سنة. ويحظى موديل أكسنت بتاريخ عريق في السوق السعودية، حيث تحرص شركة محمد يوسف ناغي للسيارات على تلبية احتياجات العملاء، ووضعت بمتناولهم العروض التمويلية المناسبة بالتعاون مع عدة جهات تمويليــة، إضافـة إلى خدمات الصيانة الشاملة، وخدمات ما بعد البيع لمنحهم راحة البال.

الدكتور عادل عزت المدير التنفيذي بشركة محمد يوسف ناغي للسيارات – هيونداي أكد أهمية هذه العروض لمواكبة هذه الظروف الاستثنائية التي من شأنها تشجيع العميل على المضي في اتخاذ القرار لتملك السيارة المطلوبة. وأضاف: «تقديرا للثقة التي وضعها عملاؤنا وتشجيعا لهم، قمنا بإطلاق هذه الحملة لتحقيق رغبة عملائنا بكل يسر وسهولة مع توفير الدعم المحفـز من جهتنا».