توجت جوائز التمويل الإسلامي الدولي (GIFA) Global Islamic Finance Awards مصرف الإنماء بجائزة (أفضل بنك إسلامي لعام 2020)، وذلك في حفلها السنوي والمخصص لتقديم جوائز التميز والريادة على مستوى العالم لمختلف قطاعات الأعمال والشخصيات المصرفية البارزة في المصرفية الإسلامية، والذي أقيم هذا العام بشكل افتراضي، حيث تم استبدال حفلهم السنوي المعتاد باستخدام تقنيات الاتصال والنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وعن فوز مصرف الإنماء بهذه الجائزة، أكد الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، أن المصرفية الإسلامية تقدمت تقدماً كبيراً خلال السنوات الماضية، وأضحت تقدم خدمات مصرفية متميزة ومنتجات مبتكرة، وهو نهج عمل مصرف الإنماء، حيث إننا في سعي دائم لتطوير المنتجات والخدمات بما يتلاءم مع تطلعات شركائنا وتلبية احتياجاتهم، بالإضافة إلى أن مصرف الإنماء أسهم بشكل متميز في تعزيز ونشر المصرفية الإسلامية المعاصرة، التي تستخدم أفضل التقنيات المصرفية الحديثة على المستويين الإقليمي والدولي.

يذكر أن مصرف الإنماء حاز على جائزة (الريادة في المصرفية الإسلامية للعام 2019)، وحصد العديد من جوائز التميز والابتكار في الصناعة المصرفية، حيث توّجت الشبكة السعودية للمدفوعات (مدى)، مصرف الإنماء بجائزتين في حفل مؤتمر الشرق الأوسط للتقنية المالية والمدفوعات (ميفتك) في نسخته الثالثة عام 2019، وكذلك حصل مصرف الإنماء على جائزة أفضل تجزئة مصرفية إسلامية مبتكرة، وجائزة أفضل فرع رقمي لعام 2019 في حفل جوائز الخدمات المصرفية الإسلامية الخامسة IRBA، بالإضافة لجائزة «المصرف الأفضل في خدمات مصرفية الشركات لعام 2019» من قبل الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وجائزة «أفضل خدمة رقمية مصرفية للعملاء» على مستوى الوطن العربي ضمن جوائز مسابقة التميّز للمصارف العربية التي أطلقها اتحاد المصارف العربية والمنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات.

وهذه الجوائز تأتي تتويجاً للخدمات المتميزة التي يحرص مصرف الإنماء على تقديمها لشركائه مع التطوير المستمر، مما أسهم بشكل مميز في نمو قاعدة شركاء الإنماء ونمو الحصص السوقية للمصرف في عدة قطاعات مهمة، حيث كان المصرف الأسرع نمواً خلال الفترات الماضية، إضافة إلى امتلاك مصرف الإنماء شبكة قنوات الكترونية وفروع حديثة ومميزة، تقدم الخدمات المصرفية لشركاء الإنماء على مدار الساعة.