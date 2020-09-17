التقط خام برنت أنفاسه مجدداً بعد أن مر بحالة من الانخفاض لما دون مستوى الـ 40 دولاراً ولأول مرة منذ شهر مارس الماضي، حيث سجل خام برنت مستوى الـ 39 دولاراً الأسبوع الماضي، هذا وقد سجلت أسعار النفط اليومين الماضيين صعوداً بنحو 4% ؛ حيث صافح خام برنت مستوى 42.36 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت (4.17%) فيما سجل خام غرب تكساس WTI 40.30 دولار بنسبة ارتفاع بلغت (4.91%)، متأثرةً بعدد من العوامل التي اتحدت في ما بينها دفعاً لأسعار النفط ارتفاعاً، ومن تلك الأحداث المهمة ما كشفت البيانات الرسمية من خلال تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية EIA حول المخزون الأمريكي من النفط وهبوطه بنحو 4.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، ما جاء معاكساً لتوقعات المحللين الذين توقعوا أن تكون مستويات المخزون النفطي ارتفاعاً بنحو 1.27 مليون برميل هذا الأسبوع. وتأتي من بين تلك العوامل الدافعة لخام برنت «شمالاً»، ما شهدته سواحل الخليج الأمريكي من وصول إعصار «سالي» من الاتجاه الشمالي الشرقي وهو الإعصار الثاني الذي يضرب تلك المنطقة الحيوية والغنية بالنفط ؛ ما أجبر شركات الطاقة لإيقاف إنتاجها بنسبة بلغت 21% من إنتاج النفط ونسبة 25% من إنتاج الغاز في خليج المكسيك لحين مرور الإعصار، والذي تحولت حالته بحسب المركز الوطني للأعاصير إلى عاصفة مدارية؛ فيما قدرت بعض التقارير المتخصصة توقف شركات النفط عن إنتاج ما نحو 500 ألف برميل يومياً، وذلك قبل وصول الإعصار.