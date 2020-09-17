أعلنت «الخبير المالية»، الشركة المتخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة، اليوم أن «صندوق الخبير ريت»، وهو صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل ومتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية، حصل على جائزة «أفضل صندوق ريت إسلامي لعام 2020» خلال النسخة العاشرة من حفل «جوائز التمويل الإسلامي العالمية».

ولقد نال الصندوق هذه الجائزة المرموقة تقديراً لأدائه والخصائص الفريدة التي يقدمها للمستثمرين، وذلك بعد عملية تقييم شاملة قامت بها لجنة من الخبراء والتي اعتمدت على عوامل الأداء، والمزايا التنافسية، والامتثال لأحكام الشريعة.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي لشركة «الخبير المالية» أحمد سعود غوث: «يأتي اختيار صندوق الخبير ريت كأفضل صندوق ريت إسلامي لعام 2020 تقديراً للمزايا التنافسية التي يقدمها ومصادر دخله المتنوعة والتي تؤثر إيجاباً على أداء الصندوق ونتائجه».

يأتي ذلك عقب استكمال الطرح الإضافي للصندوق، حيث تمت التغطية بنسبة تجاوزت 104% ليرتفع إجمالي قيمة أصول الصندوق إلى 1.71 مليار ريال وبزيادة قدرها 70%.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اُختير «صندوق الخبير ريت» للانضمام إلى مؤشر «فوتسي إبرا ناريت العقاري العالمي» اعتباراً من 21 سبتمبر 2020. ويأتي هذا الإعلان من مجموعة «فوتسي راسل» بعد مراجعتها الفصلية لمكونات مؤشر «فوتسي إبرا ناريت العقاري العالمي» لفترة سبتمبر 2020 والتي اختتمت يوم 4 سبتمبر 2020.

يُذكر أن «الخبير المالية» هي شركة رائدة متخصصة في إدارة الأصول والخدمات الاستثمارية، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية، وهي حاصلة على ترخيص من هيئة السوق المالية (ترخيص رقم 37-07074).