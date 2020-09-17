أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة المرحلة الثانية لمبادرة تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق حصاد الأمطار في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة، وسبق أن دشنت الوزارة المرحلة الأولى بالتعاون مع مجلس الجمعيات التعاونية، وتندرج مبادرات الوزارة ضمن رؤية المملكة 2030 وبتكلفة إجمالية بلغت 600 مليون ريال، وتشمل كلاً من مناطق الباحة وعسير وجازان ومحافظة الطائف، وتمتد المبادرات إلى مساحة تتجاوز 5 آلاف هكتار، وبمعدل 1250 هكتاراً لكل منطقة. وتهدف مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية إلى رفع كفاءة استخدام المياه في الأغراض الزراعية، والاعتماد على مصادر متجددة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية وزيادة إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية. وتتضمن استصلاح المدرجات الزراعية وتأهيلها، وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار ونظم الري الحديثة، وتطوير الزراعة المحصولية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتقوم تقنية حصاد مياه الأمطار على إنشاء خزانات خرسانية وبناء سدود صغيرة وعقوم لتهدئة سريان المياه وتجميع المياه العابرة للأودية بعد هطول الأمطار لري المزروعات في المدرجات.



وتجاوز عدد المستفيدين في المرحلة التمهيدية لمبادرة تأهيل المدرجات الزراعية وتقنيات حصاد مياه الأمطار بالمناطق المستهدفة ألف مزارع.