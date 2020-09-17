سجلت أسعار النفط «الذهب الأسود» ارتفاعاً صباح (الخميس)، بأكثر من 4%، وذلك بعد تقارير حول تراجع مخزونات الخام والبنزين بالولايات المتحدة، وتوقف جزء كبير من الإنتاج البحري الأمريكي بسبب الإعصار «سالي».

وتحدد سعر التسوية لخام برنت عند 42.22 دولار للبرميل، مسجلاً ارتفاعاً قدره 1.69 دولار بما يعادل 4.2%، فيما أغلق الخام الأمريكي على صعود 1.88 دولار أو 4.9% إلى 40.16 دولار للبرميل.

كما تراجعت مخزونات الخام الأمريكية 4.4 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 496 مليون برميل، وانخفضت مخزونات الولايات المتحدة من البنزين 400 ألف برميل.