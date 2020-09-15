أعلن برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان استفادة 29.302 أسرة خلال شهر أغسطس الماضي، بينها 8748 أسرة سكنت منازلها، يأتي ذلك ضمن الإعلان الشهري للبرنامج عن أعداد المستفيدين من مختلف الحلول والخيارات السكنية، ليصل إجمالي الأُسر التي استفادت من جميع الخيارات خلال العام الجاري 253.814 أسرة، منها 84.402 أسرة سكنت منازلها.وأوضح البرنامج في بيان اليوم، أن مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي حجزها المستفيدون منذ بداية العام الجاري بلغت 54.395 وحدة سكنية، فيما تم تسليم 66.146 أرضا سكنية في مختلف المدن والمحافظات والمراكز، ووصل مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعُوم لشراء وحدة سكنية جاهزة إلى 82.148 أسرة، إضافة إلى 51.125 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعُوم لخيار البناء الذاتي.ويستمر البرنامج في توفير وإتاحة حجز واختيار جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية عبر منصات إلكترونية تفاعلية على مدار الساعة عبر تطبيق وموقع «سكني»، وتشمل (الوحدات تحت الإنشاء ضمن الضواحي السكنية الكبرى، والأراضي السكنية، والبناء الذاتي)، وذلك استمراراً لجهود البرنامج في تسهيل تملك الأسر السعودية، كما يُظهر البرنامج أسماء المستفيدين وأرقام هوياتهم الوطنية من خلال الرابط https://sakani-names.housing.sa/، أو زيارة المنصة الإلكترونية التي تُقدم خدمات وتسهيلات مُيسرة، مثل (المستشار العقاري، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، والحصول على عرض سعر الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً).بدوره، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم، على استمرار البرنامج في ضخ الوحدات والأراضي السكنية المتنوعة بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين من خلال إجراءات سهلة وخيارات وخدمات متنوعة تلبي كافة احتياجات الأسر ورغباتها، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع تملّك المواطنين للمساكن، تماشياً مع برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - الذي يستهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.