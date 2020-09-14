صعد مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو»، اليوم، 127.19 نقطة ليقفل عند مستوى 11848.62 نقطة، بتداولات بلغت 57 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة مليون سهم تقاسمتها 1526 صفقة.وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم، 52.50 نقطة ليقفل عند مستوى 8256.07 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 18.5 مليار ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 780 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 655 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 92 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات نسيج، والباحة، ولازوردي، وشمس، وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخليج للتدريب، والصناعة الكهربائية، والدرع العربي، وبروج للتأمين، والعالمية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث راوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و6.96%.وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وسيرا، والجزيرة، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، والإنماء، وسيرا، وتهامة، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.