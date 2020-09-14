كشف الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان اليوم (الاثنين)، أن معدل التضخم السنوي بالبلاد تسارع بنسبة 23.05% في أغسطس الماضي إلى 166.83% من 143.78% في يوليو 2020، مدفوعا بأسعار الغذاء والمواصلات.وزاد التضخم بالبلاد في السنوات الأخيرة بفعل أسعار الغذاء والمشروبات والوقود وسوق سوداء للدولار الأمريكي، وكان عاملا في الإطاحة بنظام عمر البشير العام الماضي.ويتدهور الاقتصاد منذ الإطاحة بنظام عمر البشير، إذ تواجه الحكومة الانتقالية الضعيفة صعوبة في بدء إصلاحات اقتصادية وعجزت عن وقف هبوط سعر الجنيه في السوق السوداء.وكان السودان قد أعلن حالة طوارئ اقتصادية بعد هبوط حاد للعملة في الأسابيع الأخيرة، وشكل محاكم خاصة للنظر في ما وصفه مسؤولون بعملية ممنهجة لتخريب الاقتصاد.