أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 5776 شهادة الاعتراف الوطنية المناظرة لشهادات IECEE، منذ بداية 2020 وحتى نهاية أغسطس من العام الحالي.وألزمت «المواصفات السعودية» المصنعين والموردين بالحصول على شهادة الاعتراف الوطنية المناظرة لشهادة «IECEE» لـ10 أنواع من المنتجات تشمل الأجهزة والأدوات الكهروتقنية عالية المخاطر، طبقاً للمواصفات القياسية الدولية، والحيود الوطنية.ومنحت 2050 شهادة لمنتجات الإنارة وملحقاتها، و1618 لأجهزة التلفاز وأجهزة العرض، و844 لأجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية وملحقاتها، و707 لأجهزة الجوال وملحقاتها «شواحن الجوال، سماعة الجوال اللاسلكية»، وكذلك 244 للبطاريات المتنقلة «الباوربانك» وبطاريات الجوال والشواحن، إلى جانب 218 شهادة لمضخات المياه الكهربائية، و40 غسالة أطباق، و37 ساعة ذكية، و10 شهادات لمنتجات الطاقة الشمسية، و8 شهادات للأجهزة الإلكترونية المستخدمة في نظم التدخين الإلكتروني.يذكر أن المواصفات السعودية تهدف من الإلزام بالحصول على شهادة الاعتراف الوطنية المناظرة لشهادة «IECEE» إلى ضبط سوق المنتجات الكهربائية عالية الخطورة وحمايته من الأجهزة الرديئة أو المقلدة، وضمان تطبيق المواصفات السعودية لحماية المستهلك والسوق من المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات القياسية والتحقق من سلامة المنتج، وكذلك تقليل الحوادث بسبب هذه المنتجات، إضافة إلى توفير الوقت والجهد والتكاليف، ليتم تسهيل دخول السلع عبر المنافذ الجمركية دون تكرار فحصها واختبارها.