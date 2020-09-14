بطاقات «مدى» و«مداد» بتصميم خاص لـ«اليوم الوطني».
بطاقات «مدى» و«مداد» بتصميم خاص لـ«اليوم الوطني».
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«عكاظ» (النشر الإلكتروني)

أطلق بنك البلاد عروضا حصرية بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية تشمل بطاقات «مدى للصرف الآلي» والبطاقات مسبقة الدفع «مداد» وعروضا حصرية للتمويل التأجيري، حيث أعلن بنك البلاد تدشين إصدار حصري وخاص على بطاقات مدى وبطاقات مداد مسبقة الدفع بتصميم خاص لليوم الوطني.

ويمكن لجميع العملاء الكرام الحصول على بطاقة اليوم الوطني حتى نفاد الكمية عبر زيارة الموقع الإلكتروني www.bankalbilad.com أو عبر فروع البلاد المنتشرة في مختلف إنحاء المملكة أو من خلال أجهزة الخدمة الذاتية، كما سيتمتع العملاء الكرام بإمكانية الحصول على 150.000 نقطة في برنامج مكافآت البلاد عند فتح حساب جديد بطريقة رقمية والدخول في السحب على 20 فائز اسبوعياً حتى 30 سبتمبر 2020.

ويقدم بنك البلاد عرضاً استثنائياً على التمويل التأجيري للسيارات دون دفعة أولى مع تأجيل سداد أول قسط بحيث يكون بعد 90 يوما (3 أشهر)، ويمكن الاستفادة من عرض التمويل التأجيري من خلال زيارة الموقع الإلكتروني وتعبئة النموذج بكافة المعلومات أو زيارة مراكز شركات السيارات أو معارض السيارات.

ورفع الرئيس التنفيذي لبنك البلاد عبدالعزيز العنيزان أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والشعب السعودي كافة بذكرى اليوم الوطني الـ90، مضيفا: «يسر بنك البلاد بهذه المناسبة الغالية علينا جميعاً تقديم عروض استثنائية وحصرية للعملاء الكرام بخيارات متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم وطموحاتهم بأسهل الطرق ومن أي مكان من خلال الموقع الإلكتروني للبنك أو عبر هاتف البلاد على مدار الساعة أو من خلال زيارة أحد فروعنا في مختلف مناطق المملكة أو من خلال أجهزة الخدمة الذاتية».