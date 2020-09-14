ويمكن لجميع العملاء الكرام الحصول على بطاقة اليوم الوطني حتى نفاد الكمية عبر زيارة الموقع الإلكتروني www.bankalbilad.com أو عبر فروع البلاد المنتشرة في مختلف إنحاء المملكة أو من خلال أجهزة الخدمة الذاتية، كما سيتمتع العملاء الكرام بإمكانية الحصول على 150.000 نقطة في برنامج مكافآت البلاد عند فتح حساب جديد بطريقة رقمية والدخول في السحب على 20 فائز اسبوعياً حتى 30 سبتمبر 2020.
ورفع الرئيس التنفيذي لبنك البلاد عبدالعزيز العنيزان أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والشعب السعودي كافة بذكرى اليوم الوطني الـ90، مضيفا: «يسر بنك البلاد بهذه المناسبة الغالية علينا جميعاً تقديم عروض استثنائية وحصرية للعملاء الكرام بخيارات متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم وطموحاتهم بأسهل الطرق ومن أي مكان من خلال الموقع الإلكتروني للبنك أو عبر هاتف البلاد على مدار الساعة أو من خلال زيارة أحد فروعنا في مختلف مناطق المملكة أو من خلال أجهزة الخدمة الذاتية».