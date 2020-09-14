أطلق بنك البلاد عروضا حصرية بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية تشمل بطاقات «مدى للصرف الآلي» والبطاقات مسبقة الدفع «مداد» وعروضا حصرية للتمويل التأجيري، حيث أعلن بنك البلاد تدشين إصدار حصري وخاص على بطاقات مدى وبطاقات مداد مسبقة الدفع بتصميم خاص لليوم الوطني. ويمكن لجميع العملاء الكرام الحصول على بطاقة اليوم الوطني حتى نفاد الكمية عبر زيارة الموقع الإلكتروني www.bankalbilad.com أو عبر فروع البلاد المنتشرة في مختلف إنحاء المملكة أو من خلال أجهزة الخدمة الذاتية، كما سيتمتع العملاء الكرام بإمكانية الحصول على 150.000 نقطة في برنامج مكافآت البلاد عند فتح حساب جديد بطريقة رقمية والدخول في السحب على 20 فائز اسبوعياً حتى 30 سبتمبر 2020.

ويقدم بنك البلاد عرضاً استثنائياً على التمويل التأجيري للسيارات دون دفعة أولى مع تأجيل سداد أول قسط بحيث يكون بعد 90 يوما (3 أشهر)، ويمكن الاستفادة من عرض التمويل التأجيري من خلال زيارة الموقع الإلكتروني وتعبئة النموذج بكافة المعلومات أو زيارة مراكز شركات السيارات أو معارض السيارات.