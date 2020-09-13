أقامت سفارة الهند في الرياض حفل إطلاق افتراضي لشبكة الأعمال السعودية - الهندية أمس، حيث افتتح سفير الهند لدى المملكة العربية السعودية الدكتور أوساف سيد موقع الشبكة الإلكتروني.



وقال الدكتور أوساف في كلمة خلال الحفل: "إن السفارة تعيد إطلاق شبكة الأعمال السعودية الهندية (سيبن) كجزء من الاقتصاد المتنامي والعلاقات التجارية بين الهند والمملكة العربية السعودية. وأضاف.. بما أن العلاقات الثنائية شهدت مساراً تصاعدياً في الآونة الأخيرة في جميع المجالات تقريباً، وأن البلدين أصبحا الآن شريكين إستراتيجيين، فمن المهم جداً وفي الوقت المناسب أن يعمل قادة الأعمال في البلدين بشكل وثيق في إطار آلية مؤسسية لتعزيز هذه العلاقة.



وأكد السفير أنه سيكون توسعاً على مستوى الدولة في منظمة سيبن التي تعمل بالفعل في جدة على مدى السنوات العديدة الماضية والتي أثبتت أنها نموذج ناجح في تنفيذ العديد من الأنشطة من قبل مجتمعات الأعمال في كلا البلدين. وسيكون لـ«سيبن» المقترح حديثاً فروع في: الرياض والدمام وجدة، مع لجنة تنفيذية وطنية ولجان ذات فصل.



وأوضح السفير الهندي، أن توسيع الشبكة كان ضرورة وطال انتظاره حيث نمت العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين وتعددت أنشطتها التجارية الثنائية في جميع أنحاء المملكة، مشيراً إلى أن شبكة الأعمال السعودية الهندية (سيبن) ستتألف من رجال أعمال محترفين ورجال أعمال هنود بارزين في المملكة ونظرائهم السعوديين العاملين مع الهند. لافتاً إلى أن المنظمة تهدف إلى توفير منبر لتعزيز التجارة في مختلف القطاعات وتشجيع الاستثمارات ذات الاتجاهين، وأنه سيكون بمثابة واجهة لإطلاع الشركات الهندية على الفرص الهائلة التي يتم تقديمها في المملكة ونفس الشيء لمجتمع الأعمال السعودي في الهند.



وشكر الرئيس لمجموعة SIBN عبدالله م. القصبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشيرة، السفير على تولي شبكة التواصل على مستوى المملكة العربية السعودية. وأكد أن وجود هذا المنبر الفريد سيسهل التعاون بين الكيانات التجارية فى كلا البلدين ومن ثم يساعد فى دفع العلاقات الاقتصادية الثنائية.



بدوره، هنأ رئيس الفرع الإقليمي لـ SIBN في الرياض خالد العبودي، وهو خبير اقتصادي بارز لديه 35 عاماً من الخبرة في العمل مع الحكومة ومؤسسات تمويل التنمية المتعددة الأطراف والقطاع الخاص، السفارة على إنجاح حفل إطلاق سيبن بالتكيف مع وضع الكوفيد 19.



وشارك رئيس مجلس إدارة شركة بترجي القابضة مازن بترجي، الذي سيتولى الآن رئاسة الفرع الإقليمي لشركة سيبن في جدة، تجربته في التواصل مع سيبن منذ عام 2006. واتفق مع السفير على أهمية توسع الشبكة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنها ستقدم الدعم الذي تدعو الحاجة إليه لرجال الأعمال السعوديين والهند في جميع أنحاء البلاد.



وأكد رئيس فرع الدمام في سيبن، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة اي دبليو جاي للطاقة، حسن القحطاني، أهمية إدراج الدمام كفصل إقليمي حيث إن المنطقة الشرقية هي مركز رئيسي للأنشطة الصناعية. كما تضمن البرنامج كلمات استهلالية من أصحاب المناصب في اللجان الإقليمية. كما شكر أعضاء الشبكة السفير على اتخاذ المبادرة وتوفير منصة ممتازة للتعاون. حضر الحدث أكثر من الناس الذين شاركوا في الأعمال التجارية البارزة، وممثلو السلطات، والغرف التجارية من كلا البلدين.